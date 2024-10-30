Το αγαπημένο σας Ford ακόμα πιο λαμπερό και καθαρό με τη νέα σειρά προϊόντων συντήρησης και φροντίδας αυτοκίνητου

Με τη νέα σειρά προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτου που υπογράφει και προσφέρει η Ford σε όλους τους πελάτες της, η προστασία και καθαριότητα του αγαπημένου σας οχήματος περνά τώρα στο επόμενο επίπεδο.

Με τα προηγμένα και καινοτόμα αυτά προϊόντα όλοι μπορούν να αναβαθμίσουν γρήγορα και εύκολα τη συνολική εμπειρία συντήρησης των οχημάτων Ford, εξασφαλίζοντας μια γκάμα λύσεων για την αποτελεσματική αφαίρεση των επιβλαβών ρύπων αλλά και την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Πληρώντας απολυτά τους πιο αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γκάμα των καινοτόμων αυτών λύσεων αποτελείται από πέντε στο σύνολο διαφορετικά προϊόντα φροντίδας, τα οποία διατίθενται είτε μεμονωμένα είτε εναλλακτικά ως premium κιτ καθαρισμού, ένα για το εσωτερικό και ένα για το εξωτερικό αγαπημένου σας Ford. Και τα δύο κιτ είναι συσκευασμένα σε μια κομψή όσο και πρακτική στη μεταφορά και αποθήκευση τσάντα με το σήμα της εταιρείας, συνοδευόμενα από ένα πανί μικροϊνών και έναν σπόγγο για το κιτ εσωτερικού χώρου ή δύο πανιά μικροϊνών και μία βούρτσα για το κιτ εξωτερικών επιφανειών.

Και στις δύο περιπτώσεις τα προϊόντα φροντίδας και προστασίας που προσφέρει η Ford διαθέτουν κορυφαία ποιότητα και έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες και αυστηρές δοκιμές ξεπερνώντας σε όλους τους επιμέρους τομείς τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις της αγοράς. Την ίδια στιγμή, προσφέρονται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές αποκλειστικά από το δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνει η νέα σειρά φροντίδας αυτοκινήτου της Ford

Το κιτ φροντίδας εσωτερικών χώρων περιλαμβάνει το καθαριστικό Ford Clean Refresh, το Easy Protect για τη φροντίδα του ταμπλό, καθώς και το καθαριστικό για τα τζάμια του οχήματος Clear View, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού και προστασίας για κάθε εσωτερική επιφάνεια. Όλα διατίθενται μαζί με ένα βελουτέ πανί μικροϊνών και έναν σπόγγο, τακτοποιημένα σε μια πρακτική και κομψή μαύρη τσάντα Ford.

Το αντίστοιχο κιτ καθαρισμού εξωτερικών επιφανειών περιλαμβάνει το γυαλιστικό κεριού High Shine, το καθαριστικό τζαμιών Clear View καθώς και το καθαριστικό Active Colour για τις ζάντες του αυτοκινήτου. Συσκευασμένο σε μια εκλεπτυσμένη μαύρη τσάντα με το σήμα της Ford, το κιτ περιλαμβάνει επίσης ένα γκρι βελουτέ πανί μικροϊνών, ένα μαύρο πανί μικροϊνών και μία ειδική βούρτσα καθαρισμού τροχών, αποτελώντας την επιτομή της φροντίδας για κάθε μοντέλο Ford και όσους αναζητούν απαράμιλλη ποιότητα.

Επισκεφτείτε τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford και αποκτήστε για το αγαπημένο σας αυτοκίνητο τα κορυφαία προϊόντα συντήρησης και φροντίδας της αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.