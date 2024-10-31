RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC: Σε βάζει στην πρίζα με €27.800, All Inclusive

Για τη Renault, το όνομα Mégane είναι ο ορισμός του συμπαγούς χάτσμπακ, είναι ένα μοντέλο που αποτελεί μέρος της γκάμας εδώ και 26 χρόνια, με τέσσερις διαφορετικές γενιές. Το Renault Megane E-Tech Electric αποτελεί την πιο ριζοσπαστική πρόταση στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ξεχωρίζοντας για το συναρπαστικό σχεδιασμό του, την κορυφαία αναλογία εξωτερικού μεγέθους/χώρων στο εσωτερικό και για όλα τα γνωστά οφέλη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τώρα, το Renault Megane E-Tech Electric προσφέρεται με συνολικό όφελος έως €10.600, που, συνδυαστικά με την επιδότηση του προγράμματος «κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ», καθιστά ασυναγώνιστη την τιμή των €27.800 από την οποία είναι διαθέσιμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλεκτροκίνητο Megane είναι ετοιμοπαράδοτο, πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 3ετή δωρεάν οδική βοήθεια, ενώ η τιμή του είναι τελική, με το κλειδί στο χέρι.

Ηλεκτρικά ριζοσπαστικό

Όπως και ένα smartphone, το Megane E-Tech αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ψηφιακού οικοσυστήματος του χρήστη του. Πρόκειται για ένα όχημα υψηλής τεχνολογίας έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, χάρη στις οθόνες OpenR και το νέο σύστημα infotainment OpenR Link, που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Google και βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive, ενώ έρχεται εξοπλισμένο με Google Assistant, Google Maps και Google Play, για μία προσωποποιημένη εμπειρία οδήγησης.

Η πλατφόρμα CMF-EV στην οποία βασίζεται το Renault Megane E-Tech Electric, συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της συνολικής ευρυχωρίας και της πρακτικότητας του αυτοκινήτου, καθώς του εξασφαλίζει μακρύτερο μεταξόνιο, μικρότερο διαμέρισμα κινητήρα, χώρο πίσω από το ταμπλό και άλλα μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης για όλους

Ο κινητήρας του Mégane E-Tech Electric είναι εντελώς καινούριος, ενώ έχει συμπαγείς διαστάσεις και ζυγίζει μόλις 145 κιλά, με δύο αποδόσεις σε συνδυασμό με δύο χωρητικότητες μπαταρίας. Στη βάση της γκάμας ο ηλεκτροκινητήρας του Megane E-Tech αποδίδει 96 kW (130 hp) και 250Nm ροπής, ενώ η κορυφαία έκδοση αποδίδει 160 kW (220 hp) και 300Nm ροπής, εξασφαλίζοντας στο αυτοκίνητο ότι χρειάζεται μόλις 7,4 δλ. για το τυπικό 0-100 km.

Παράλληλα, το νέο Mégane εφοδιάζεται με μία νέα μπαταρία βάρους 395 κιλών που είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει ιδανικά στην πλατφόρμα CMF-EV. Χάρη στα 110mm πάχους, είναι η λεπτότερη μπαταρία της αγοράς (40 ή 60 kWh), ενώ εξασφαλίζει στο ηλεκτρικό μοντέλο αυτονομία μέχρι 450 km (ανάλογα την έκδοση). Τέλος, το Megane E-Tech Electric εφοδιάζεται με έως 26 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: οδήγηση, στάθμευση και ασφάλεια.

Εκδημοκρατίζοντας την ηλεκτρική τεχνολογία, το Megane E-Tech καθιστά το ηλεκτρικό όχημα προσιτό στο ευρύ κοινό, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα και την οδηγική απόλαυση, καθώς αποπνέει συναίσθημα, αφού σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το «GTI» ανάμεσα στις ηλεκτροκίνητες προτάσεις της κατηγορίας.

Γνωρίστε τώρα το Renault Megane E-Tech Electric στο site renault.gr και σε σημεία του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων Renault και αποκτήστε το στην πιο συμφέρουσα τιμή από ποτέ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.