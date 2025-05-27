H Volvo περικόπτει 3.000 θέσεις εργασίας

Χιλιάδες διοικητικές θέσεις εργασίας σχεδιάζει να περικόψει η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars στο πλαίσιο προγράμματος λιτότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρόκειται να χαθούν 3.000 θέσεις, ανακοίνωσε στο Γκέτεμποργκ η εταιρεία κινεζικών συμφερόντων, μέρος του ομίλου Geely. Πρόκειται για το 15% των θέσεων εργασίας σε γραφεία, με τις περισσότερες από αυτές να βρίσκονται στη Σουηδία.

Ο επικεφαλής της Volvo Χάκαν Σάμουελσον κάνει λόγο για σκληρές αποφάσεις: «Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο». Για να ξεπεραστεί, το κόστος πρέπει να μειωθεί δομικά, δήλωσε, ανακοινώνοντας συνομιλίες με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η Volvo είχε ήδη από τον Απρίλιο προϊδεάσει για πωλήσεις κάτω των προσδοκιών το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά και για επερχόμενες περικοπές θέσεων εργασίας, προκειμένου να εξοικονομηθούν συνολικά σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Volvo επικεντρώθηκε από νωρίς στην κατασκευή αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με μπαταρία (BEV: Battery Electric Vehicles). Τα τελευταία χρόνια έρχεται, ωστόσο, συχνά αντιμέτωπη με το υψηλό κόστος των μπαταριών.

Eπειδή οι πωλήσεις κάθε άλλο παρά καλές ήταν το πρώτο τρίμηνο και η παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων συνεχίζεται μετ΄ εμποδίων, ο σουηδικός κατασκευαστής εστιάζει πλέον περισσότερο σε plug-in υβριδικά, μιας και αποτελούν ρεαλιστική γέφυρα για όσους πελάτες δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο βήμα σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Tο πρώτο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό πωλήσεων ηλεκτροκίνητων της Volvo μειώθηκε από το 21% πέρυσι σε 19%.

Η BYD ξεπερνά την Tesla σε πωλήσεις

Παρά τη μικρή, αλλά σημαντική ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η αμερικανική Tesla δεν κατάφερε να επωφεληθεί. Τον Απρίλιο οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας του αμφιλεγόμενου Ίλον Μασκ κατέγραψαν νέο ναδίρ πωλήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών, Acea, οι νέες ταξινομήσεις μειώθηκαν περισσότερο από 50%. Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2025 η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με μειώσεις πωλήσεων της τάξης του 46%, διαθέτοντας στην αγορά της ΕΕ μόλις 41.677 οχήματα.

Μολονότι η αγορά αυτοκινήτων της ΕΕ παραμένει στάσιμη, η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανακάμπτει και πάλι δυναμικά μετά τις απογοητευτικές πωλήσεις του 2024. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, το 15,3% των νέων ταξινομήσεων στην ΕΕ αφορούσε ηλεκτροκίνητα σε σύγκριση με το ισχνό 12% της περασμένης χρονιάς. Σε μονάδες αυτοκινήτων η αύξηση ξεπέρασε το 25%.

Τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Jato Dynamics από 28 ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι ο κινεζικός κολοσσός BYD (Build Your Dreams) πήρε την πρωτιά των πωλήσεων από την αμερικανική Tesla διαθέτοντας στην αγορά 7.231 αυτοκίνητα τον Απρίλιο, αντί 7.165. Παρά το μικρό προβάδισμα, ο αναλυτής της Jato, Φελίπε Μουνιόζ, κάνει λόγο για «σημείο καμπής» στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι η Tesla ηγείται των πωλήσεων εδώ και χρόνια και η BYD εισήλθε σχετικά πρόσφατα.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

