Νέο Ford E-Transit Custom: Στην πρίζα για ακόμα υψηλότερη παραγωγικότητα και αξία για κάθε επαγγελματία

Το νέο E-Transit Custom της Ford Pro δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη να εξηλεκτρίσουν τα βαν οχήματα στην κατηγορία ενός τόνου και να επιτύχουν πρωτόγνωρα επίπεδα παραγωγικότητας και ευελιξίας. Και όλα αυτά χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε μεταφορικές δυνατότητες, αυτονομία, ψηφιοποίηση και κόστος λειτουργίας.

Σχεδιασμένο για κορυφαία παραγωγικότητα

Η Ford Pro εξέλιξε το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom - αλλά και το αδελφάκι του, το Transit Custom PHEV - λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και παρατηρήσεις των πελατών, προκειμένου να καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έπρεπε να παρέχουν. Έτσι, η εντελώς νέα αρχιτεκτονική οχήματος υποστηρίζει ακόμα πιο υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως το χαμηλότερο δάπεδο φόρτωσης, το κορυφαίο στην κατηγορία άνοιγμα της πλαϊνής πόρτας και ένα νέο πλαϊνό σκαλοπάτι για ευκολότερη φόρτωση. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση του οχήματος σε χώρους με περιορισμένο ύψος έχει βελτιστοποιηθεί, καθώς το συνολικό ύψος αμαξώματος είναι κάτω από δύο μέτρα στα περισσότερα μοντέλα της γκάμας.

Οι καινοτομίες οι οποίες διαθέτει το νέο E-Transit Custom της Ford Pro έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καμπίνα πιο παραγωγική και άνετη περιλαμβάνοντας το προαιρετικό Mobile Office με ανακλινόμενο τιμόνι και την τεχνολογία εξοικονόμησης χρόνου Delivery Assist. Σημαντική είναι επίσης η νέα θέση των εμπρός τροχών και των άνω βάσεων των γονάτων της ανάρτησης που εξασφαλίζει βελτιωμένους χώρους και πρόσβαση στην καμπίνα του οχήματος, καθώς και ο εγκατεστημένος στην οροφή αερόσακος οδηγού για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα πρακτικού αποθηκευτικού χώρου στο ταμπλό, ικανού να χωρέσει ένα laptop ή ένα ντοσιέ μεγέθους Α4.

Με προηγμένες ψηφιακές εμπειρίες και λογισμικό

Όλα τα E-Transit Custom και Transit Custom PHEV είναι εξοπλισμένα με οθόνη αφής 13 ιντσών με κλίση προς τον οδηγό και οριζόντια διάταξη. Αυτή υποστηρίζει το σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 4 της Ford που λειτουργεί μέσω 5G μόντεμ εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με την προηγμένη στοίβα τεχνολογίας της εταιρείας. Περαιτέρω παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της οδήγησης εξασφαλίζεται από το Alexa Built-in, το οποίο επιτρέπει στους οδηγούς να χρησιμοποιούν απλές φωνητικές εντολές προκειμένου να πραγματοποιούν κλήσεις και αγορές απευθείας μέσω του Amazon.com.

Επίσης, πάνω από 30 ξεχωριστές μονάδες του E-Transit Custom είναι σε θέση να λαμβάνουν ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης, στην παροχή ποιοτικών αναβαθμίσεων, στην ενημέρωση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών, καθώς και στην προσθήκη εντελώς νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων. Οι περισσότερες ενημερώσεις ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 2 λεπτά και μπορούν να προγραμματιστούν προκειμένου να αποφεύγονται οι όποιες διακοπές λειτουργίας.

Σε εκδόσεις για όλες τις επαγγελματικές απαιτήσεις

Προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη γκάμα της σειράς Transit Custom που έχει υπάρξει ποτέ, οι διαχειριστές των E-Transit Custom και Transit Custom PHEV μπορούν να επιλέξουν εκδόσεις Panel van, με χωρητικότητα χώρου φόρτωσης έως 6,8 m3 και ωφέλιμο φορτίο έως και 930 kg με μήκος αμαξώματος L1 ή L2, σε συνδυασμό με μια ευρεία γκάμα εκδόσεων με στόχο την υποστήριξη οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσης. για το νέο E-Transit Custom

Με τη δύναμη της ηλεκτρικής ισχύος

Όλα τα E-Transit Custom είναι εξοπλισμένα με μια μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 64 kWh, η οποία προσφέρει μέγιστη αυτονομία έως και 329 km, ενώ στάνταρ είναι και η καινοτόμος Αντλία Θερμότητας με Έγχυση Ατμού. Σχεδιασμένο προκειμένου να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι μηχανικοί της Ford διαπίστωσαν ότι το σύστημα αυτό μπορεί να αυξήσει την αυτονομία ενός ηλεκτρικού βαν από 7% έως και 10% σε σύγκριση με ένα όχημα χωρίς αντλία θερμότητας. Επίσης, το σύστημα αναγεννητικής πέδησης του μοντέλου επιτρέπει την οδήγηση με ένα πεντάλ (one-pedal driving), εξασφαλίζοντας πιο άνετη οδήγηση στην πόλη και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος στο δάπεδο, στο πίσω μέρος του οχήματος, και έχει περιστραφεί κατά 90 μοίρες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο χώρος φόρτωσης και να μειωθεί το βάρος και η πολυπλοκότητα. Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις που αποδίδουν 100 kW ή 160 kW Και οι δύο έχουν κορυφαία για την κατηγορία ροπή, η οποία φτάνει τα 415 Nm.

Μία πλήρης φόρτιση σε φορτιστή AC 11 kW διαρκεί περίπου 6,7 ώρες. Οι πελάτες μπορούν επίσης να φορτίσουν την μπαταρία από το 10% έως και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας της σε περίπου 39 λεπτά σε παροχή DC με ισχύ 125 kW. Σε εργαστηριακές δοκιμές, μια φόρτιση 10 λεπτών πρόσθεσε στη μπαταρία αυτονομία 82 km.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του νέου E-Transit Custom προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 2.300 kg. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που ρυμουλκούν βαρύτερα φορτία κινούμενοι σε ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων θα μπορούν να αντικαθιστούν τα πετρελαιοκίνητα οχήματά τους σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης, πάνω από τα καλύμματα των μαρσπιέ, προκειμένου να μην υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστές δομές που θα απορροφούν την ενέργεια μιας σύγκρουσης. Για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και για λόγους μείωσης του βάρους, άλλα εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα είναι συγκεντρωμένα γύρω από τη μπαταρία.

Όπως και στο μεγαλύτερο E-Transit, οι αγοραστές τόσο του νέου E-Transit Custom όσο και του Transit Custom PHEV μπορούν να επιλέξουν το σύστημα Pro Power Onboard της Ford Pro, το οποίο παρέχει ισχύ 2,3 kW για την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων και εξωτερικών φώτων που απαιτούνται κατά την εργασία.

Με λειτουργικό κόστος-πρόκλιση για τον επαγγελματία

Η Ford Pro αναμένει ότι το νέο E-Transit Custom θα προσφέρει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα. Για το E-Transit, η μείωση του κόστους συντήρησης μπορεί να φτάσει έως και το 40%. Η εξοικονόμηση αυτή αποτελεί απόρροια του διαστήματος σέρβις 2 ετών χωρίς χιλιομετρικό όριο και της εγγύησης 8 ετών ή 160.000 km που καλύπτει όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, προσφέροντας στους πελάτες απόλυτη ξεγνοιασιά.

Διαθέσιμο με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης

Με τα πρώτα E-Transit Custom να έχουν ξεκινήσει ήδη να παραδίδονται στους πελάτες στη χώρα μας, η Ford Pro προσφέρει τώρα το κορυφαίο βαν της με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις, καθιστώντας έτσι την απόκτηση του μοντέλου πιο εύκολη από ποτέ για όλους τους επαγγελματίες και διαχειριστές στόλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.