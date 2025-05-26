Άλιμος: Με ήλιο, και βροχή, παντρεύονται τα... κλασικά αυτοκίνητα

Και όμως, έστω και με την «απειλή» μιας βροχής, πήραν μωρά, παιδιά και σκυλιά και ήρθαν κατά χιλιάδες να θαυμάσουν το ένδοξο παρελθόν της αυτοκινητοβιομηχανίας, αντικρίζοντας «ζωντανά» όσα είχαν δει μόνο σε παλιές ταινίες.

Άλλωστε το έκτο Alimos Classic Car Sunday, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Μαΐου 2025, δεν ήταν μια συνηθισμένη στατική έκθεση κλασικών αυτοκινήτων! Ήταν μοναδικό σε συμμετοχές, λάμψη, μουσική και μία αξιοθαύμαστα καλή διάθεση των θεατών που, ενώ η είσοδος τους στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου είχε οριστεί για τις 13:00 το μεσημέρι, άρχισαν να καταφθάνουν στις… 10:00 το πρωί, όσο έμπειροι ταξιθέτες, έβαζαν τα τετράτροχα αριστουργήματα στη θέση τους.

Όπως ήταν φυσικό, το επίκεντρο ενδιαφέροντος της εκδήλωσης ήταν το «Made by Greeks», όπου τα πλήθη είδαν αλλά δεν άγγιξαν το ιστορικό του Νίκου Θεολόγου, θαύμασαν το δυναμικό P3 του Δημήτρη Κορρέ και τα Super K του ζεύγους Κεραμπός, πλάι σε ένα κόκκινο ελληνικής κατασκευής Citroen Pony. Τριγύρω τους, ο «αρχηγός» της εκδήλωσης Νίκος Μαστοράκης, είχε τοποθετήσει σπάνια δείγματα αυτοκινήτων που άξιζαν αυτή τη διάκριση.

Κοσμοσυρροή και στην ηλεκτροκίνηση της ΔΕΗ blue που είχε να επιδείξει το ιστορικό Enfield 8000 του 1973 (πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της χώρας) δίπλα σε ένα ολοκαίνουργιο Volkswagen ID.3 GTX γεφυρώνοντας μέσω της ηλεκτροκίνησης το παρελθόν με το μέλλον. Κάτι που έδειχνε να ενδιαφέρει έντονα τους επισκέπτες.

Λίγο μετά το μεσημέρι, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο Νίκος Μαστοράκης, βράβευσαν το «τιμώμενο αυτοκίνητο της χρονιάς», το δημοφιλές 2CV της Citroen, το ζεύγος Κεραμπός, τον Δημήτρη Κορρέ και τον Νίκο (εγγονό) Θεολόγο για τη συμβολή τους στην ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Τα δημοφιλή αυτοκίνητα, οι Ferrari, Porsche, Bentley του Πάρη Ηλιάδη, μελλοντικά κλασικά, το Ford Model T 1917 και όλα τα προσεκτικά επιλεγμένα για τη μοναδικότητά τους κλασικά, ήταν στο διάσημο πια «γρασίδι».

Το πραγματικό θέαμα όμως ήταν στον πεζόδρομο όπου μπλέκονταν χρώματα, σχήματα, θάλασσα και μουσική σε μια μοναδική χορογραφία, με πρωταγωνιστές το τεράστιο πλήθος επισκεπτών που δεν χόρταινε θέαμα και ακρόαμα. «Με όλη την τρυφερότητα που τρέφω για τα κλασικά αυτοκίνητα» λέει ο Νίκος Μαστοράκης, «την καρδιά μου την κέρδισε το θέαμα υπέροχων οικογενειών, καθώς έβλεπα τρεις γενιές μαζί να περιδιαβάζουν τα εκθέματα κάνοντας χιλιάδες σέλφι και σχολιάζοντας όσα τα παιδικά μάτια έβλεπαν για πρώτη φορά. Σε μια βόλτα που κάναμε με τον δήμαρχο, δεν ακούγαμε τίποτα άλλο από “ευχαριστώ” και αυτό ήταν συγκινητικό και δικαίωνε τους μήνες προετοιμασίας και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουμε για να υπάρχει στον παραλιακό πεζόδρομο η παγκοσμίως μοναδική έκθεση κλασικών αυτοκινήτων δίπλα στη θάλασσα. Όσο για τη βροχή, αυτή απλώς δικαίωσε τη λαϊκή παροιμία, αφού… παντρεύτηκαν θεαματικά 250 αυτοκίνητα με την καλή διάθεση ενός θαυμάσιου πλήθους».

Νωρίς το απόγευμα, ο συννεφιασμένος ουρανός, παρέα με δυνατό άνεμο, έφερε βροχή, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη διάθεση του πλήθους που έμεινε εκεί μέχρι που η βροχή και ο άνεμος άρχισαν να ξηλώνουν τέντες και να τουμπάρουν ομπρέλες. Ήταν φυσικό τα «απροστάτευτα» κάμπριο να φύγουν πρώτα όσο οι πεζοί έψαχναν… στέγη.

«Ήταν το πιο απροσδόκητο και εντυπωσιακό φινάλε στα έξι χρόνια της εκδήλωσης», λέει ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης «όμως επειδή οι επισκέπτες ήρθαν νωρίς, οι πέντε ώρες πριν τη βροχή είχαν ευεργετικό δροσερό καιρό, σε αντίθεση με την αφόρητη ζέστη άλλων χρόνων. Και το παράξενο ήταν πως θεατές και συμμετέχοντες, δέχτηκαν τη βροχή σαν λογική κατάληξη, σαν καταλύτη μιας πολύ έντονης και διασκεδαστικής μέρας.»

Ο δήμαρχος και ο Νίκος Μαστοράκης υποσχέθηκαν ότι το ACCS VII του χρόνου θα επισκιάσει ακόμη και κατά γενική ομολογία, παρά το αναπάντεχο τέλος του, έξοχο φετινό.





Πηγή: skai.gr

