Μια νέα τεχνολογία της Ford Pro μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διανομής εμπορευμάτων να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο σε κάθε παράδοση

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν μία δύσκολη περίοδος για όλες τις επιχειρήσεις διανομής αγαθών και τους οδηγούς τους, καθώς πρόκειται για μια ημέρα κατά την οποία οι σοκολάτες, τα λουλούδια και ένα σωρό άλλες ρομαντικές εκπλήξεις πρέπει να παραδοθούν έγκαιρα στους παραλήπτες τους. Τώρα, η Ford Pro έχει αναπτύξει μια νέα τεχνολογία, η οποία έχει ως στόχο να απλοποιήσει πολλές από τις εργασίες που εκτελούν αυτοί οι οδηγοί κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

Η τεχνολογία Delivery Assist 1 μπορεί να απενεργοποιήσει αυτόματα τον κινητήρα, να κλείσει τα παράθυρα, να κλειδώσει τις πόρτες του οχήματος και να ενεργοποιήσει τα φώτα αλάρμ. Αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξοικονομήσουν μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα ανά στάση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες παραδόσεις.

Η νέα αυτή τεχνολογία συμβάλλει στην ξεγνοιασιά των οδηγών και των διαχειριστών στόλων, διασφαλίζοντας ότι τα βαν οχήματα παραμένουν ασφαλή όταν εκείνοι απομακρύνονται από αυτά ούτως ώστε να ολοκληρώσουν μια παράδοση. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον αριθμό των εργασιών που πρέπει να θυμούνται να πραγματοποιούν οι οδηγοί, έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στις παραδόσεις.

«Το Delivery Assist μειώνει τη λίστα καθηκόντων του οδηγού, καθιστώντας τις μετακινήσεις τις οποίες πραγματοποιεί πιο άνετες και επιταχύνοντας τη διαδικασία παράδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραδίδει περισσότερα δέματα σε μικρότερο χρόνο. Κάτι που είναι καλό τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους δικούς τους πελάτες. Η απαλλαγή από πολλές μικρές υποχρεώσεις μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe.

Μόλις ο οδηγός ολοκληρώσει την παράδοση του πακέτου, το σύστημα Delivery Assist τον βοηθά να απομακρυνθεί από το όχημα. Το βαν μπορεί να ξεκλειδώσει χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, ενώ με την πίεση του πεντάλ του φρένου, ο κινητήρας παίρνει ξανά μπροστά και τα παράθυρα επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους. Οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους αυτοματισμούς των παραθύρων, των αλάρμ και του κλειδώματος σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Το Delivery Assist αποτελεί τον καρπό των προσπαθειών της ομάδας ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού της Ford, η οποία έχει δημιουργήσει στο παρελθόν πολλές ακόμα καινοτομίες όπως είναι για παράδειγμα το ανακλινόμενο τιμόνι. Αυτή η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη στα βαν μοντέλα Ford E-Transit του 2025 2,3 και Ford Transit EcoBlue 2,4 με κινητήρα ντίζελ και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Επιπλέον, θα προσφέρεται στις εκδόσεις βαν του ολοκαίνουργιου Ford E-Transit Custom 2,5 καθώς και στο Ford Transit Custom 2,6 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται το καλοκαίρι του 2025.



Πηγή: skai.gr

