Porsche: Καταργεί 1.900 θέσεις εργασίας

Την κατάργηση περίπου 1.900 θέσεων εργασίας έως το 2029 σχεδιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία Porsche, θυγατρική του ομίλου της Volkswagen.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι περικοπές αφορούν τα εργοστάσια στην περιοχή της Στουτγάρδης, στο Τσούφεχάουζεν και στο Βάισαχ και θα γίνουν «με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο».

Επιπλέον, διευκρίνισε η Porsche, για τους εργαζόμενους θα εξακολουθήσει να ισχύει η «εγγύηση απασχόλησης», η οποία απαγορεύει απολύσεις για λειτουργικούς λόγους έως το 2030 και οι αποχωρήσεις θα πρέπει να είναι εθελούσιες. Η εταιρία απασχολεί συνολικά 37.000 εργαζόμενους στα εργοστάσιά της στη Γερμανία.

Στις αρχές του μήνα η Porsche ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το τέλος της συνεργασίας της με τον οικονομικό διευθυντή Λουτς Μέσκε και τον διευθυντή πωλήσεων Ντέτλεφ φον Πλάτεν, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση ή να ορίσει αντικαταστάσεις. Λίγες ημέρες αργότερα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι, σε αντίθεση με προηγούμενους στόχους της, θα επικεντρωθεί εκ νέου στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Για την ανάπτυξη αυτών των κινητήρων, αλλά και των plug-in υβριδικών μοντέλων, το επιπλέον κόστος για το 2024 υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα ωστόσο με το αρχικό σχέδιο, έως το 2030 θα έπρεπε περισσότερα από το 80% των νέων σπορ και εκτός δρόμου μοντέλων της Porsche να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

