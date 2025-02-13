Για 10 συναπτά χρόνια το Ford Ranger είναι το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία των pick-up οχημάτων στην Ευρώπη

Το Ranger της Ford Pro γιορτάζει μία δεκαετία ηγεμονίας στην Ευρώπη έχοντας συμπληρώσει 10 συνεχόμενα χρόνια ως το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του.

Το Ford Ranger συγκέντρωσε σχεδόν το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων στην κατηγορία των pick-up οχημάτων στην Ευρώπη τη χρονιά που πέρασε, καταγράφοντας μερίδιο 43,6%. Αυτή η επίδοση αντιστοιχεί σε αύξηση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μερίδιο αγοράς του μοντέλου έφτασε το 54,2%, με αύξηση έως και 18,6 ποσοστιαίων μονάδων. Συνολικά, η Ford Pro ταξινόμησε 60.400 νέα Ford Ranger στην Ευρώπη το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2023.

Η Ford Pro φέρνει φέτος την επανάσταση στην κατηγορία των pick-up οχημάτων εισάγοντας μία ακόμη συναρπαστική έκδοση του μοντέλου για τους πελάτες σε όλη την Ευρώπη: το ολοκαίνουργιο Ranger PHEV. Αυτό το ασυμβίβαστο εξηλεκτρισμένο μοντέλο προσφέρει όλες τις δυνατότητες ενός Ranger όσον αφορά την ικανότητα ρυμούλκησης 2, το ωφέλιμο φορτίο 3 και τις επιδόσεις εκτός δρόμου, καθώς και 43 km ηλεκτρικής αυτονομίας 4 και ροπή έως και 697 Nm 5 – τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο Ranger παραγωγής.

Το νέο Ford Ranger PHEV εισάγει επίσης στη γκάμα του μοντέλου το Pro Power Onboard 6, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια εργαλεία ή σπορ εξοπλισμό με ισχύ έως και 6,9 kW απευθείας από την ενσωματωμένη μπαταρία, χωρίς να απαιτείται γεννήτρια.

Η παραγωγή του νέου Ford Ranger PHEV βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Silverton της Νότιας Αφρικής. Οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες προγραμματίζονται για την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο Ford Ranger PHEV μπορείτε να βρείτε στο νέο βίντεο της Ford Pro, στον εξής σύνδεσμο: https://youtu.be/FP6NlnzmAro

«Η επιτυχία του Ranger να αναδειχτεί ως το πιο δημοφιλές μοντέλο στην κατηγορία του στην Ευρώπη βασίστηκε στη βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν τα pick-up τους. το νέο Ranger PHEV θα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να ανεβάσει την εμπειρία οδήγησης ενός pick-up σε νέα επίπεδα», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe. «Το Ranger PHEV συνδυάζει την υψηλότερη από ποτέ ροπή με την ικανότητα να τροφοδοτεί εργαλεία και εξοπλισμό, είτε στο εργοτάξιο είτε στο κάμπινγκ, καθώς και τη δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, πραγματοποιώντας έτσι ένα μεγάλο βήμα μπροστά όσον αφορά την παραγωγικότητα των pick-up οχημάτων».

Το 2024, το Ford Ranger απέσπασε πάνω από τις μισές συνολικές πωλήσεις στην κατηγορία των pick-up μοντέλων σε τέσσερις ευρωπαϊκές αγορές. Και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία (54,2%), τη Γερμανία (ρεκόρ 53,9%), τη Μ. Βρετανία (52,4%) και το Βέλγιο (50,1%).

Σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές κατεγράφη επίσης σημαντική αύξηση του μεριδίου του μοντέλου σε ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, στην Πολωνία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, τη Μ. Βρετανία και την Ιταλία η αύξηση ανήλθε σε 18,6, 9,3, 6,1, 5,3 και 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη του νέου Ford Ranger ξεκίνησαν το 2023 ύστερα από μια περίοδο εκτενούς εξέλιξης κατά τη διάρκεια της οποίας η Ford Pro συνεργάστηκε με πελάτες από όλο τον κόσμο, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα pick-up που θα καλύπτει αξιόπιστα τις επαγγελματικές ανάγκες, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις εξορμήσεις των ιδιοκτητών του στη φύση.



Πηγή: skai.gr

