Μία νέα τεχνολογία αντλίας θερμότητας από τη Ford προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία στα ηλεκτρικά οχήματα

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη και ενεργειακά αποδοτική λύση για τη θέρμανση κατοικιών, γραφείων και, πιο πρόσφατα, ηλεκτρικών οχημάτων. Χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ούτως ώστε να απορροφούν τη θερμότητα από το περιβάλλον και στη συνέχεια συμπιέζουν τα αέρια αυτά για να αυξήσουν τη θερμοκρασία τους. Με αυτό τον τρόπο, χρησιμοποιώντας σχετικά μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία μίας αντλίας θερμότητας, είναι εφικτή η εξαγωγή μεγαλύτερων ποσών «δωρεάν» θερμικής ενέργειας.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία VIHP της Ford προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες αντλίες θερμότητας χρησιμοποιώντας έκχυση ατμού, γεγονός που αυξάνει την αποδοτικότητα κατά τη διαδικασία θέρμανσης αλλά και της ψύξης του εσωτερικού ενός οχήματος. Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C, το ενσωματωμένο σύστημα ψύξης της αντλίας έχει τη δυνατότητα να αντλήσει θερμότητα από την καμπίνα, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού.

Για την εξέλιξη της καινοτόμου αντλίας θερμότητας της Ford χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο χρόνια. Κατά τη διάρκειά των ετών αυτών πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα και 25.000 χιλιόμετρα αξιολόγησης σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης, ολοκληρώθηκαν επτά εξειδικευμένα ταξίδια για δοκιμές, καλύπτοντας ποικίλες συνθήκες - από το παραδοσιακά θερμό κλίμα της Ισπανίας μέχρι το δριμύ ψύχος και τους -34°C του φινλανδικού χειμώνα. Για την υλοποίηση του όλου project συνεργάστηκαν οι μηχανικοί της Ford σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και ΗΠΑ.

Μεγιστοποίηση αυτονομίας ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες

Η χρήση του αυτοκινήτου νωρίς το πρωί, το αργοπορημένο σχόλασμα από τη δουλειά αλλά και οι νυχτερινές βάρδιες σημαίνουν ότι η οδήγηση το χειμώνα, ακόμα και σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, μπορεί να είναι συχνό φαινόμενο για όσους δουλεύουν σε επιχειρήσεις με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Ford μπορεί να βοηθήσει τα ηλεκτρικά οχήματα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των φορτίσεων, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες τους να εκτελούν περισσότερες δραστηριότητες σε κρύες καιρικές συνθήκες.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία αντλίας θερμότητας με έγχυση ατμού Vapour-Injected Heat Pump (VIHP) της εταιρείας, τοποθετείται στάνταρ στα μοντέλα E-Transit Custom, E-Tourneo Custom, καθώς και στο E-Transit στην έκδοση με την μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας της Ford Pro, εξασφαλίζοντας έναν εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο για τη θέρμανση της καμπίνας, με απορρόφηση θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από -10°C.

Η θέρμανση της καμπίνας του οχήματος με τη δέσμευση της «δωρεάν» αυτής ενέργειας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται από την μπαταρία προκειμένου οι επιβάτες να παραμένουν ζεστοί και άνετοι. Έτσι, η μπαταρία διατηρεί περισσότερο απόθεμα ενέργειας, υποστηρίζοντας καλύτερα την κίνηση και τις υπόλοιπες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο και σε προηγμένα εργαστηριακά περιβάλλοντα, οι μηχανικοί της Ford διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία του E-Transit στην έκδοση με την μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας κατά 7% έως και 10% σε σύγκριση με ένα άλλο όχημα που δεν διαθέτει αντλία θερμότητας.

«Για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν βαν οχήματα, κυριολεκτικά κάθε χιλιόμετρο που διανύεται μεταξύ των ανεφοδιασμών μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο εκτός λειτουργίας και περισσότερα κέρδη. Προσπαθούμε να βρούμε κάθε χιλιόμετρο αυτονομίας προκειμένου να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και να κάνουμε τους ηλεκτρικούς στόλους πιο παραγωγικούς και οικονομικά βιώσιμους για τις επιχειρήσεις που εργάζονται σκληρά» δήλωσε ο Ingo Krolewski, supervisor, Climate Attribute and Controls, Ford.

