Το ηλεκτρικό ασθενοφόρο της Ford Pro υποστηρίζει το παραϊατρικό προσωπικό του Λονδίνου όλο το 24ωρο

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ενσωμάτωσε στο στόλο της μια σειρά από αμιγώς ηλεκτρικά ασθενοφόρα Ford E-Transit. Αυτά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, που εξελίχθηκαν με τη βοήθεια της ομάδας Special Vehicles της Ford Pro, εκτελούν τα καθήκοντά τους όλο το 24ωρο προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες σε περιστατικά όπως και τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα μοντέλα - με τη διαφορά ότι δεν εκπέμπουν καθόλου ρύπους κατά την οδήγηση.

Η στρατηγική της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σε κρίσιμες αποστολές αποτελεί μέρος του προγράμματος Carbon Neutral Plan, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως και το 2040. Επιπλέον, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της πόλης του Λονδίνου επισημαίνει ότι τα ηλεκτρικά ασθενοφόρα E-Transit της Ford Pro έχουν επιτύχει μια εξοικονόμηση της τάξης του 75% όσον αφορά το κόστος καυσίμου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Ένα νέο βίντεο από την Ford Pro μας παρουσιάζει δύο συνεχόμενες βάρδιες του παραϊατρικού προσωπικού, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ανταποκρινόμενο σε επείγοντα περιστατικά στην πόλη του Λονδίνου. Στο σχετικό βίντεο παρακολουθούμε τον τυπικό φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου μέσα από τα μάτια των πληρωμάτων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό E-Transit της Ford Pro για να παρέχουν υπηρεσίες που σώζουν ζωές όπου χρειάζεται σε μία από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης.

Σχόλια

«Νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι να βλέπουμε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου να αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ηλεκτρικών ασθενοφόρων E-Transit της Ford Pro και να συμβάλει στην πεποίθηση ότι η αυτονομία οδήγησης και η ευελιξία των ηλεκτρικών οχημάτων τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν ρόλους πρώτης γραμμής. Είμαστε περήφανοι που ενισχύουμε τη σχέση μας με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και που χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία της Ford Pro στα ηλεκτρικά οχήματα προκειμένου να στηρίξουμε το σημαντικό έργο τους που σώζει ζωές»

Mandy Dean, director, Επαγγελματικά Οχήματα, Ford Βρετανίας και Ιρλανδίας

«Δεν νομίζω ότι η φόρτιση της μπαταρίας κατέβηκε κάτω από το 50% κατά τη διάρκεια της 12ωρης βάρδιας».

Himnah Kibuka, London Ambulance Service paramedic



Μάθετε περισσότερα εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.