ES90 πιο γρήγορα και πιο μακριά από οποιοδήποτε προηγούμενο Volvo

Τι θα λέγατε για ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo που μπορεί να διανύσει λίγη ακόμη απόσταση με πιο σύντομο χρόνο φόρτισης; Το επερχόμενο Volvo ES90 κάνει ακριβώς αυτό, χάρη στη νέα μας τεχνολογία 800V, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτό το πιο πρόσφατο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μας. Τα οφέλη ενός ηλεκτρικού συστήματος 800V είναι πολλά: η μπαταρία σας φορτίζεται γρηγορότερα, το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο αναβαθμίζεται συνολικά σε απόδοση και το ηλεκτρικό σύστημα είναι επίσης πιο αποδοτικό σε σύγκριση με ένα σύστημα 400V.

Ο συνδυασμός των παραπάνω με το εντελώς νέο hardware και λογισμικό για τη διαχείριση της μπαταρίας, καθώς και με προηγμένη σχεδίαση, αποφέρει ένα αυτοκίνητο που διανύει μεγαλύτερη απόσταση και φορτίζει πιο γρήγορα από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo. Το ES90 μπορεί να ανακτήσει 300 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης 350 kW, και προσφέρει αυτονομία έως και 700 km, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP.

Το ES90 σχεδιάστηκε για να είναι ένα premium Volvo που σας προσφέρει ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας, παρέχοντάς σας ηρεμία και αρμονία, καθώς και μία αίσθηση ευκολίας και ελέγχου. Ένα υπερσύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα που επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αυτονομία είναι σημαντικό για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας. Άσχετα με το πού ή με το πόσο μακριά ταξιδεύετε, το ES90 έχει σχεδιαστεί για να σας πηγαίνει στον προορισμό σας αξιόπιστα και άνετα.

«Η τεχνολογία 800V σηματοδοτεί ακόμα μία σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση για τους πελάτες μας, καθώς οδεύουμε προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Μηχανολογικής Εξέλιξης και Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Καθιστά τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα ακόμη πιο αποδοτικά, σας βοηθά να φορτίζετε το ηλεκτρικό Volvo σας πιο σύντομα και να πηγαίνετε πιο μακριά με μόνο μία φόρτιση.»

Τα 800-volt σάς δίνουν περισσότερα σε κάθε τομέα

Για να δημιουργήσουμε το νέο μας σύστημα των 800V, κάθε εξάρτημα του ηλεκτρικού συστήματος αναβαθμίστηκε για να είναι συμβατό με 800V, συμπεριλαμβανομένων των κυψελών της μπαταρίας, των ηλεκτροκινητήρων, του μετατροπέα, της φόρτισης, καθώς και των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Αυτό αποφέρει οφέλη σε επίπεδο φόρτισης, εξοικονόμησης ενέργειας και επιδόσεων.

Ένα σύστημα πιο υψηλής τάσης μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ισχύ σε κιλοβάτ (kW) και αυξημένη αυτονομία με το ίδιο ρεύμα ενός συστήματος 400-volt. Αυτή η προσέγγιση παράγει λιγότερη θερμότητα, κάτι που σημαίνει ότι η μπαταρία σας μπορεί να φορτίζεται ταχύτερα με έως και 350 kW χωρίς να υπερφορτώνει το ηλεκτρικό σύστημα.

Το σύστημά μας των 800V περιλαμβάνει επίσης πιο ελαφρούς ηλεκτροκινητήρες και άλλα εξαρτήματα, μειώνοντας έτσι το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου. Αυτό βελτιώνει επίσης την αποδοτικότητα του συστήματος, ενισχύοντας παράλληλα την επιτάχυνση και την αυτονομία του αυτοκινήτου.

Το εντελώς νέο, εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό για τη διαχείριση της μπαταρίας έχει ως αποτέλεσμα μια πιο δυναμική εμπειρία φόρτισης. Σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά Volvo, το νέο μας λογισμικό μειώνει κατά 30% τον χρόνο που χρειάζεται για τη φόρτιση της μπαταρίας του ES90 από το 10% έως το 80%, στα 20 λεπτά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ενσωμάτωση του προσαρμοστικού λογισμικού φόρτισης της Breathe Battery Technologies, μίας εταιρείας στην οποία επενδύσαμε το προηγούμενο έτος μέσω του επενδυτικού μας βραχίονα Volvo Cars Tech Fund.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η τεχνολογία της μπαταρίας δεν είναι το μόνο πεδίο στο οποίο το ES90 λάμπει με την απόδοση του. Με το νέο μοντέλο, σημειώνουμε πρόοδο και σε άλλα επίπεδα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, το ES90 περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών, που συνεισφέρουν σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 στην παραγωγή. Το 29% του συνόλου του αλουμινίου και το 18% όλου του χάλυβα που χρησιμοποιούνται στο ES90 είναι ανακυκλωμένο υλικό, ενώ το αυτοκίνητο περιέχει επίσης ανακυκλωμένα πολυμερή σε ποσοστό 16%, καθώς και υλικά βιολογικής βάσης. Τα ξύλινα τμήματα στο εσωτερικό του ES90 είναι φτιαγμένα από ξύλο πιστοποιημένο κατά FSC.

Το ES90 συνοδεύεται επίσης από διαβατήριο μπαταρίας. Με βάση την τεχνολογία blockchain που μας επιτρέπει να ιχνηλατούμε πρωτογενή υλικά, το διαβατήριο σας πληροφορεί για την προέλευση του λιθίου, του κοβάλτιου, του νικελίου και του γραφίτη που χρησιμοποιούνται στην μπαταρία. Αναφέρει επίσης το αποτύπωμα CO2 ολόκληρης της συστοιχίας της μπαταρίας και άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτό παρέχει διαφάνεια στους πελάτες, σχετικά με το πώς προμηθευόμαστε πρωτογενή υλικά για την μπαταρία με υπεύθυνο τρόπο.

Η παγκόσμια αποκάλυψη του νέου Volvo ES90 θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2025. Δείτε τη σε ζωντανή μετάδοση στο es90event.volvocars.com

Σημείωση

• Η αυτονομία των 700 km κατά WLTP αφορά εκδόσεις Twin Motor με κίνηση σε όλους τους τροχούς και μπαταρία 106 kWh.

• Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η εξωτερική θερμοκρασία, η κατάσταση της μπαταρίας και η κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο χρόνος φόρτισης που παραθέτουμε βασίστηκε σε δοκιμές που έγιναν σε υποδομή φόρτισης 350 kW.

Πηγή: skai.gr

