Δέκα tips από την Ford για καλύτερη αυτονομία του EV σας τον χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μικρότερη αυτονομία σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, αν η μπαταρία είναι κρύα, τότε σε γενικές γραμμές οι χημικές διεργασίες στο εσωτερικό της πραγματοποιούνται πιο αργά. Επίσης, σχεδόν όλες οι λειτουργίες του οχήματος απαιτούν στο κρύο περισσότερη ενέργεια – όπως αυτή που απαιτείται για τη θέρμανση της καμπίνας του αυτοκινήτου. Επιπλέον, οι βρεγμένοι ή χιονισμένοι δρόμοι αυξάνουν την αντίσταση κύλισης και επομένως την κατανάλωση ενέργειας.

Αν και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματά της Ford, όπως το νέο Capri, προσφέρουν στους πελάτες τους αυτονομία έως και 627 km, η τελευταία είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί τις κρύες μέρες του χειμώνα. Αυτό είναι κοινό για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακολουθώντας τα 10 παρακάτω tips, οι απώλειες ενέργειας στο ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο μπορούν να μειωθούν σχεδόν στο μισό – κάτι που θα βελτιώσει αντίστοιχα την αυτονομία του.

Προθερμάνετε το αυτοκίνητό σας: Σε όλα σχεδόν τα ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα της Ford μπορείτε πολύ εύκολα να ξεκινήσετε τη θέρμανση της καμπίνας μέσω της εφαρμογής FordPass. Εάν το EV σας φορτίζει, η προθέρμανση δεν θα επηρεάσει τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας του – και συνεπώς την αυτονομία.

Φόρτιση της μπαταρίας όταν είναι ζεστή: Μια ζεστή μπαταρία δέχεται τη φόρτιση πιο αποτελεσματικά σε σχέση με μια κρύα. Εξοικονομήστε χρόνο αλλά και χρήμα κατά τη γρήγορη φόρτιση έχοντας την μπαταρία ζεστή. Οι νεότερες εκδόσεις των ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων της Ford έχουν τη δυνατότητα προετοιμασίας της μπαταρίας (pre-conditioning) για ταχεία φόρτιση – κάτι που μπορεί να γίνει εύκολά με τον καθορισμό στο ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου και την πλοήγηση στον σταθμό ταχείας φόρτισης. Στη συνέχεια, η μπαταρία του αυτοκινήτου θα προθερμανθεί και θα προετοιμαστεί για ταχεία φόρτιση.

Παρκάρετε στο γκαράζ: Αν έχετε τη δυνατότητα, παρκάρετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο σε γκαράζ κατά τη διάρκεια του χειμώνα διατηρώντας το έτσι λίγο πιο ζεστό. Αυτό θα αποτρέψει επίσης την συγκέντρωση χιονιού στις εξωτερικές του επιφάνειες - πράγμα που αυξάνει τόσο το βάρος του αυτοκινήτου όσο και τις αεροδυναμικές αντιστάσεις.

Μειώστε τη χρήση του κλιματισμού: Χρησιμοποιήστε την θέρμανση τιμονιού αλλά και εκείνη των καθισμάτων αντί να έχετε σε υψηλά επίπεδα την θερμοκρασία στο σύστημα κλιματισμού. Αυτό είναι ενεργειακά πιο αποδοτικό σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτιση πιο συχνά και πιο έξυπνα: Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε, φορτίστε το αυτοκίνητό σας ακριβώς πριν ξεκινήσετε την οδήγηση. Έτσι, η μπαταρία του αυτοκινήτου θα έχει θερμανθεί από τη συνεδρία φόρτισης, με αποτέλεσμα να διατηρήσει την θερμοκρασία της πιο εύκολα καθώς θα οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, μη διστάσετε να φορτίσετε την μπαταρία του EV σας πιο συχνά. Η φόρτιση βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας της μπαταρίας. Μια μπαταρία αποδίδει καλύτερα όταν τα επίπεδα φόρτισής της κυμαίνονται μεταξύ 20 και 80%.

Οδηγήστε πιο έξυπνα: Προσπαθήστε να αποφεύγετε το άσκοπο φρενάρισμα. Διατηρήστε όσο το δυνατόν πιο σταθερή ταχύτητα κίνησης. Εάν αυξήσετε την ταχύτητά σας από 80 σε 90 km/h, εξοικονομείτε μόνο 5 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί έως και 10-15%.

Χρησιμοποιήστε την αναγεννητική πέδηση: Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο δυνατό από την αναγεννητική πέδηση, θα πρέπει να φρενάρετε σταδιακά, ώστε το αυτοκίνητο να ανακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια.



Αφαιρέστε το χιόνι από το αυτοκίνητο πριν οδηγήσετε: Αυτό αποδεικνύεται σημαντικό για τη μείωση τόσο του βάρους του οχήματος όσο και των αεροδυναμικών αντιστάσεων. Επίσης, είναι σημαντικό για την ορατότητα και τη δική σας ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα πολλές από τις τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού χρησιμοποιούν αισθητήρες και κάμερες που πρέπει να μην είναι καλυμμένοι από χιόνι για να λειτουργούν σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας έχουν τη σωστή πίεση: Τα ελαστικά που δεν έχουν τη σωστή πίεση μπορεί να επηρεάσουν την αντίσταση κύλισης, η οποία αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Η μη ενδεδειγμένη πίεση θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την παροχή υποδεέστερων επιδόσεων σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς – πολύ περισσότερο μάλιστα σε χιονισμένους και παγωμένους δρόμους.

Κρατήστε ασφαλείς αποστάσεις και προσαρμόστε έγκαιρα την ταχύτητά σας στις συνθήκες: Θα πρέπει να θυμάστε ότι σε χειμερινές συνθήκες οδήγησης είναι εξαιρετικά σημαντικό να κρατάτε μεγαλύτερες αποστάσεις - και να προσαρμόζετε έγκαιρα και ομαλά την ταχύτητά σας στις συνθήκες, εκμεταλλευόμενοι την αναγεννητική πέδηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

