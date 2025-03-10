Μασκ: Παρουσίασε βίντεο με το νέο μοντέλο της Tesla Model Y

Βίντεο με το νέο μοντέλο της Tesla Model Y, στο οποίο παρουσιάζονται οι αλλαγές και οι βελτιώσεις του σε σχέση με το υπάρχον μοντέλο, παρουσίασε στο X o Ίλον Μασκ.



Το Tesla Model Y ήρθε στην Ελλάδα στα τέλη Ιανουαρίου, με τις παραδόσεις να ξεκινούν από τον Μάρτιο.



Οι προπαραγγελίες αγγίζουν ήδη τις 200.000 στην Κίνα για το ανανεωμένο μοντέλο.





Η Tesla σχεδιάζει να εισάγει στην κινεζική αγορά και το φορτηγό Cybertruck φέτος, ενώ στην Ευρώπη η κυκλοφορία του αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των κανονισμών ασφαλείας.



Το Model Y ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο το 2023, ανεξαρτήτως μοντέλων.

Μετά το λίφτινγκ ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, το ανανεωμένο και ποιοτικότερο εσωτερικό, η συνεχής φωτεινή λωρίδα, η αεροτομή και ο πίσω προφυλακτήρας. Από τον μπροστινό προφυλακτήρα έως το πίσω φως, το εξωτερικό είναι πλήρως επανασχεδιασμένο για να επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αυτονομία μετά από κάθε φόρτιση. Οι αναρτήσεις, οι ζάντες και τα ελαστικά έχουν ανανεωθεί, για πιο ομαλή και αθόρυβη οδήγηση προσθέτει η Tesla.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.