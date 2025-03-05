Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν ότι οι δασμοί Τραμπ θα αυξήσουν τις τιμές των οχημάτων έως και 25%

Ένας εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί σχεδόν όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποίησε την Τρίτη ότι νέοι δασμοί 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό που επιβλήθηκαν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε δραστικές αυξήσεις τιμών.

«Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεαστούν από αυτούς τους δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό», δήλωσε ο John Bozzella, ο οποίος ηγείται της Συμμαχίας για την Καινοτομία στην Αυτοκινητοβιομηχανία που εκπροσωπεί όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ εκτός από την Tesla, σύμφωνα με το Reuters. Μέλη περιλαμβάνουν τους: General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai και Stellantis.

«Οι περισσότεροι αναμένουν ότι η τιμή ορισμένων μοντέλων οχημάτων θα αυξηθεί έως και 25% και ο αρνητικός αντίκτυπος στην τιμή του οχήματος και στη διαθεσιμότητα των οχημάτων θα γίνει αισθητός σχεδόν αμέσως».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι τα τιμολόγια θα διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική που ισχύει για περισσότερα από 25 χρόνια.

«Επειδή ο κλάδος είναι πολύ ενοποιημένος σε όλη τη Βόρεια Αμερική, αυτοί οι δασμοί θα θέσουν τις ναυαρχίδες Chrysler, Dodge, Jeep και Ram της Stellantis σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των Κορεατών, Ιάπωνων και Ευρωπαίων εισαγωγέων», ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία σε email που είδε το Reuters.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες συναντήθηκαν με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ την περασμένη εβδομάδα για να προτρέψουν τη διοίκηση να μην προχωρήσει σε ευρείες αυξήσεις δασμών.

Τον περασμένο μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Jim Farley προειδοποίησε ότι οι δασμοί 25% στο Μεξικό και στον Καναδά θα «ανοίξουν μια τρύπα» στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ. «Αυτό που βλέπουμε είναι μεγάλο κόστος, πολύ χάος», είπε τον περασμένο μήνα.

Η United Auto Workers επαίνεσε τον Τραμπ, σημειώνοντας τα σχέδιά του για περαιτέρω δασμολογικές ενέργειες τον Απρίλιο.

«Χαιρόμαστε που βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να αναλαμβάνει επιθετική δράση για να τερματίσει την καταστροφή του ελεύθερου εμπορίου που έπεσε σαν βόμβα στην εργατική τάξη», ανέφερε το συνδικάτο. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Λευκό Οίκο για τη διαμόρφωση των δασμών για τα αυτοκίνητα τον Απρίλιο προς όφελος της εργατικής τάξης».

Η Αμερικανική Διεθνής Ένωση Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων σημείωσε ότι οι αντιπρόσωποι αντιμετωπίζουν ήδη αυξανόμενες τιμές οχημάτων και ανταλλακτικών και υψηλά επιτόκια. «Οι δασμοί θα μπορούσαν να συμβάλουν άμεσα σε χιλιάδες επιπλέον δολάρια στις τιμές των αυτοκόλλητων», ανέφερε η ομάδα.

