Το σκληροτράχηλο Ford Ranger Raptor συγκεντρώνει τα φλας της δημοσιότητας στην έκθεση AgroΤhessaly 2025

Το Ford Ranger Raptor δεν είναι ένα οποιοδήποτε pick-up, αλλά μια προηγμένη και εξαιρετικά ικανή «πολεμική μηχανή» που είναι σχεδιασμένη ούτως ώστε να κυριαρχεί με αυτοπεποίθηση σε κάθε είδους επιφάνεια και σε όλα τα οδηγικά σενάρια, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των δυνατοτήτων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο μοντέλο της κατηγορίας του. Με επιβλητικό ντιζάιν που μαγνητίζει το βλέμμα, ασυναγώνιστες προδιαγραφές στο σύστημα μετάδοσης και έναν πανίσχυρο V6 βενζινοκινητήρα της οικογένειας EcoBoost με ονομαστική απόδοση 292PS και ροπή 491Nm, το Ford Ranger Raptor έρχεται να ανατρέψει ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζουμε για τα pick-up αυτοκίνητα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά που καθιστούν το Ford Ranger Raptor μοναδικό είναι μεταξύ άλλων το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα anti-lag στον V6 κινητήρα, το ενεργό, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα εξαγωγής με τέσσερα επιλέξιμα προφίλ (Quiet, Normal, Sport και Baja), οι ανασχεδιασμένες, ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις με αμορτισέρ FOX 2.5” Live Valve Internal Bypass, το προηγμένο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με επιπρόσθετα στοιχεία όπως το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο on-demand κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων και τα μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, τα επτά επιλέξιμα προφίλ οδήγησης Normal, Sport, Slippery, Rock crawl, Sand, Mud/Ruts και Baja, το δυναμικό εσωτερικό με πλήρως ψηφιακή οθόνη 12,4” και κεντρική οθόνη αφής 12’’ καθώς και το κορυφαίο σύστημα συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας SYNC4 της Ford.

To σκληροτράχηλο Ford Ranger Raptor στην έκθεση AgroΤhessaly 2025

Το κορυφαίο Ford Ranger Raptor θα κάνει αισθητή την παρουσία του στη φετινή έκθεση AgroThessaly 2025, στο περίπτερο της Ayvens (Τέντα Β, Stand 2A).

Παρόντες εκεί θα είναι οι άνθρωποι της Ayvens, έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε απορία των επισκεπτών σχετικά με το leasing και τις υπηρεσίες διαχείρισης στόλου που προσφέρει η εταιρία, τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες.

Η έκθεση AgroThessaly 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως και τις 9 Μαρτίου 2025 στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης στη Λάρισα. Πρόκειται για την 14η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, η οποία αποτελεί στρατηγική συνεργασία μεταξύ της TIF-Helexpo και του Δήμου Λάρισας.

Η έκθεση περιλαμβάνει πληθώρα εκθετών και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση και δικτύωση στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.



Οι ώρες λειτουργίας είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 19:00, και το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00.

Πηγή: skai.gr

