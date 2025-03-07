Ηλεκτροκίνητο για 20.000 ευρώ ετοιμάζει η VW

H Volkswagen επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, λανσάροντας το ID.Every1. Το νέο μοντέλο θα στοιχίζει γύρω στις 20.000 ευρώ.

Θα γίνει πράγματι ένα «αυτοκίνητο του λαού» (άλλωστε αυτό σημαίνει «Volkswagen»), εάν η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καταφέρει να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της για το ID.Every1. Το πρωτότυπο παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο Congress Center του Ντίσελντορφ. Όσοι «γλυκάθηκαν» πρέπει ωστόσο να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη. Η μαζική παραγωγή δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το 2027.



Η επιδιωκόμενη τιμή των 20.000 ευρώ θα ήταν η καλύτερη που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η VW στην ηλεκτροκίνηση. Επιπλέον, θα ήταν χαμηλότερη από τις τιμές των περισσότερων ανταγωνιστών της. «Το ID.Every1 είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ στην πορεία μας για μία πλήρη γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων» εξηγεί ο Τόμας Σέφερ, μέλος του Δ.Σ. της Volkswagen.



Οι πρώτες εξαγγελίες για το ηλεκτροκίνητο όχημα των 20.000 ευρώ είχαν γίνει πριν από δύο χρόνια, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε αμέσως. Το αρχικό σχέδιο για συνεργασία με τη γαλλική Renault δεν υλοποιήθηκε. Κάποιες σκέψεις για ένα οικονομικό ηλεκτροκίνητο από την τσεχική Skoda (επίσης μέλος του ομίλου) μάλλον δεν είχαν συνέχεια. Τώρα η Volkswagen ετοιμάζεται να προχωρήσει μόνη της.

Στα ίχνη του Up

Σχεδιαστικό πρότυπο για το ID.Every1 είναι το Up, το γνωστό μίνι αυτοκίνητο πόλης της VW, που δεν κατασκευάζεται πλέον από το 2023. Όμως το ID.Every1 θα είναι αισθητά μεγαλύτερο από το πρότυπό του, με μήκος 3,88 μέτρα και πλάτος 1,82 μέτρα. Θα αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 130 χλμ./ώρα, με ιπποδύναμη 90 PS. H αυτονομία του θα φτάνει τουλάχιστον τα 250 χιλιόμετρα μετά από πλήρη φόρτιση.



Πολλά έχει ποντάρει ο όμιλος VW στο νέο μοντέλο. «Είναι σημαντικό να υπάρχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα σε προσιτές τιμές, γιατί μόνο έτσι θα εδραιωθεί η ηλεκτροκίνηση» λέει ο Τόμας Σέφερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Πριν λανσαριστεί το ID.Every1 προηγείται βέβαια το ID.2all, στα πρότυπα του γνωστού Polo, που αναμένεται να λανσαριστεί στην αγορά το 2025, με τιμή γύρω στα 25.000 ευρώ.

Ανταγωνισμός σε Ευρώπη και Ασία

Σήμερα η πιο οικονομική πρόταση της VW για τους φίλους της ηλεκτροκίνησης είναι το ID.3, με τιμή (στη Γερμανία) γύρω στις 30.000 ευρώ. Τόσο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες (Citroën, Fiat, Renault), όσο και η νοτιοκορεατική Hyundai προσφέρουν ήδη ανταγωνιστικά μοντέλα στις 25.000 ευρώ. Για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές μία τιμή στα 20.000 ευρώ θεωρείται μάλλον ανέφικτη (αν εξαιρέσουμε το ιδιαίτερα οικονομικό Dacia Spring, που κυμαίνεται γύρω στις 17.000 ευρώ). Την ίδια στιγμή οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία. Μέσα στο 2025 η Leapmotor και η BYD φέρνουν στην Ευρώπη νέα, πιο οικονομικά μοντέλα, με την BYD να υπόσχεται μία τιμή γύρω στις 18.000 ευρώ.



Σε έρευνα αγοράς του YouGov στη Γερμανία, στα τέλη Φεβρουαρίου, το 47% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι υψηλές τιμές δεν ενθαρρύνουν την αγορά ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Μάλιστα η τιμή θεωρείται ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα από την έλλειψη αυτονομίας ή από το ανεπαρκές -ακόμη- δίκτυο φόρτισης. Το 16% λέει πάντως ότι «θα το σκεφτόταν» για ηλεκτροκίνητο, αν η τιμή έπεφτε στις 15.000 ευρώ, ενώ για ένα ποσοστό 14% το όριο βρίσκεται στις 20.000 ευρώ.



Μεσοπρόθεσμα πάντως, οι τιμές πέφτουν στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Μιλώντας στο dpa ο Φρανκ Σβόπε, οικονομολόγος και ειδικός στην αυτοκίνηση, επισημαίνει: «Σε 3-4 χρόνια τα ηλεκτροκίνητα θα κυμαίνονται στις ίδιες τιμές με τα συμβατικά οχήματα, ενώ γύρω στο 2030 μπορεί να είναι και φθηνότερα. Τα δεδομένα της αγοράς αλλάζουν».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

