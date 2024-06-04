Ξεκίνησε η παραγωγή του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Explorer στο εργοστάσιο συναρμολόγησης EV της Ford στην Κολωνία

Σήμερα ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Ford Explorer στην πρώτη αποκλειστική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας στην Ευρώπη μετά από επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μεταμόρφωσε μια ιστορική εγκατάσταση σε «εργοστάσιο του μέλλοντος».

Αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας γενιάς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη, το νέο Explorer είναι το πρώτο όχημα που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής του Κέντρου Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία. Ένα δεύτερο EV, που θα είναι ένα νέο σπορ crossover, θα αποκαλυφθεί σύντομα και θα αρχίσει να κατασκευάζεται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αργότερα μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

Το νέο Ford Explorer συνδυάζει την γερμανική μηχανολογία και την αμερικανική φιλοσοφία με ανώτερες στάνταρ προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικά συστήματα κίνησης με μπαταρία που εξασφαλίζουν μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση.

«Το να βλέπει κανείς το ιστορικό εργοστάσιο στη Κολωνία που ιδρύθηκε από τη Ford το 1930 να μετασχηματίζεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων είναι απλά εκπληκτικό. Η έναρξη της μαζικής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων με το αμιγώς Ford Explorer σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τη Ford στην Ευρώπη», δήλωσε ο Kieran Cahill, vice president, Manufacturing, Ford in Europe and International Markets Group.

Το εργοστάσιο του μέλλοντος

Το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και εκατοντάδες υπερσύγχρονα ρομπότ που λειτουργούν σαν σε χορογραφία, τα οποία θα δημιουργούν μια νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ποιότητας για τους πελάτες της εταιρείας στην Ευρώπη. Το σύστημα «ψηφιακών διδύμων» της μονάδας παρακολουθεί και υποστηρίζει τους χειριστές της γραμμής παραγωγής για την επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας.

Το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Κολωνία υποστηρίζεται από μηχανές αυτομάθησης και περισσότερα από 600 νέα ρομπότ που εκτελούν εργασίες συγκόλλησης, κοπής, κερώματος, βαφής και συναρμολόγησης, σε μία πολύπλοκη χορογραφία που έρχεται να εξασφαλίσει μεταξύ άλλων ακρίβεια, αποδοτικότητα και ποιότητα.

Το νέο κέντρο ελέγχου της μονάδας παρακολουθεί ολόκληρη τη διαδικασία συναρμολόγησης σε πραγματικό χρόνο - ακόμα και την ποσότητα των επιμέρους εξαρτημάτων και βιδών σε κάθε σταθμό εργασίας. Το «ψηφιακό δίδυμο» του εργοστασίου απεικονίζεται σε μια γιγαντιαία οθόνη αφής που περιέχει όλους τους σταθμούς εργασίας και παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τα εργαλεία, την παράδοση υλικών, την ασφάλεια εργασίας και πολλά άλλα. Με μικρές οθόνες αφής οι εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του χώρου εργασίας τους.

«Παρακολουθώντας και ελέγχοντας κάθε βήμα της διαδικασίας παραγωγής, η Ford θα επιτύχει πρωτοφανή επίπεδα ποιότητας για τους πελάτες μας», είπε ο Rene Wolf, managing director, Manufacturing, Ford Werke GmbH.

Πιο βιώσιμη παραγωγή

Το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας είναι ένα από τα πιο αποδοτικά εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων της Ford παγκοσμίως, υποστηριζόμενο από σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές ρύπων, τη χρήση νερού και την κατανάλωση ενέργειας.

Η Ford εργάζεται για την υλοποίηση μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα για το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας. Με την έναρξη της παραγωγής, τα δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θα παρακολουθούνται αλλά και θα καταγράφονται για ανεξάρτητη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα. Με στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, η Ford θα βελτιώνει διαρκώς την αποδοτικότητα και συγχρόνως θα μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Εκτός από τις πρωτοβουλίες που μειώνουν τις εκπομπές, τη χρήση νερού και την κατανάλωση ενέργειας, όλη η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργοστασίου προέρχονται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές και βιομεθάνιο. Η Ford Motor Company στοχεύει σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα logistics και τους άμεσους προμηθευτές της στην Ευρώπη έως το 2035.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.