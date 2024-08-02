Κώστας Στεφανής: Με το Ford Fiesta Rally3 η 30ή συμμετοχή σε 49 χρόνια

Στην Πανηγυρική Εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις, που θα αποτελέσει τον 10ο γύρο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) στις 5-8 Σεπτεμβρίου, θα επισφραγιστεί και επισήμως μια συμμετοχή-ορόσημο για το πλήρωμα της “Traction Rally Team”, Μάνο και Κώστα Στεφανή.

Ο λόγος είναι πως ο Κώστας Στεφανής θα βρεθεί στην αφετηρία του εθνικού μας αγώνα για 30ή φορά, συμπληρώνοντας παράλληλα 49 χρόνια και 3 μήνες στην ενεργό δράση του WRC, αφού έκανε ντεμπούτο στο Ακρόπολις και κατ’ επέκταση στον κορυφαίο θεσμό ράλλυ, το 1975.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μεταξύ της πρώτης και της πλέον πρόσφατης συμμετοχής σε αγώνα του WRC (από το 1973 μέχρι σήμερα), τον φέρνει σε πολύ κλειστό κύκλο μόλις 2 αγωνιζόμενων* –και συγκεκριμένα συνοδηγών- που είναι ενεργοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ για περισσότερα από 49 χρόνια!

Για να τιμηθεί η σπάνια περίσταση, η φετινή προσπάθεια θα έχει ως μότο τη φράση “49 years rocks & dust”, που περικλείει την αγωνιστική πορεία του Κώστα Στεφανή στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Τόσο για το μότο, όσο και για τον σχεδιασμό του εξωτερικού χρωματισμού (livery) του Ford Fiesta Rally3, η ομάδα μας συνεργάστηκε για ακόμη μια φορά, με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή αυτοκινήτων, Σωτήρη Κοβό.

Ακόμη, με αφορμή αυτήν την συμμετοχή, ο Κώστας Στεφανής έλαβε ευχές από καλούς του φίλους, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και του WRC, αφού μετρούν αθροιστικά 7 νίκες στη χώρα μας και 8 παγκόσμιους τίτλους αντίστοιχα.

Έτσι, στο video που υπάρχει στο τέλος του κειμένου, θα δείτε όσα είπαν για τον Κώστα Στεφανή οι Miki Biasion (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ 1988, 1989 και νικητής Ακρόπολις 1988, 1989, 1993), Marcus Gronholm (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ 2000, 2002 και νικητής Ακρόπολις 2006, 2007) και Juha Kankkunen (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ 1986, 1987, 1991, 1993 και νικητής Ακρόπολις 1986, 1991).

Υπενθυμίζουμε, πως οι Μάνος και Κώστας Στεφανής θα αγωνιστούν στο Ράλλυ Ακρόπολις 2024 με Ford Fiesta Rally3, την προετοιμασία και τεχνική υποστήριξη του οποίου έχει αναλάβει η M-Sport Πολωνίας.

Πέραν της γενικής κατάταξης και την κλάσης RC3, το δίδυμο θα ενταχθεί και στην κατάταξη του πρωταθλήματος WRC3, για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3.



