Νέες εκδόσεις της νέας ηλεκτρικής Porsche Macan

Η Porsche παρουσιάζει τις νέες εκδόσεις του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού SUV. Ενώ η Macan με κίνηση στους πίσω τροχούς επικεντρώνεται κυρίως στην υψηλή αποδοτικότητα και αυτονομία, η νέα Macan 4S έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ της Macan 4 και της Macan Turbo. Όπως και τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2024, η 4S είναι εξοπλισμένη με το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Porsche Traction Management (ePTM), το οποίο κατανέμει την ισχύ μετάδοσης κίνησης μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα περίπου πέντε φορές γρηγορότερα σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα τετρακίνησης.

Το νέο εισαγωγικό μοντέλο Macan στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών SUV της Porsche αντλεί επίσης την ενέργειά του από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωριτικότητα 100 kWh. Η απόδοση παρέχεται αποκλειστικά από τον κινητήρα του πίσω άξονα που χρησιμοποιείται στη Macan 4, με διάμετρο 210 mm, ενεργό μήκος 200 mm και ισχύ 340 ίππων (250 kW). Ο ηλεκτροκινητήρας διαθέτει αναστροφέα παλμών 480 Α (PWR), στον οποίο χρησιμοποιείται το εξαιρετικά αποδοτικό καρβίδιο πυριτίου ημιαγωγού υλικού (SiC) για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Το υλικό αυτό μειώνει σημαντικά τις απώλειες μεταγωγής στον αναστροφέα PWR και επιτρέπει υψηλότερες συχνότητες μεταγωγής. Σε συνδυασμό με το σύστημα Launch Control, η Macan παράγει έως και 360 ίππους (265 kW), ενώ η μέγιστη ροπή της αγγίζει τα 563 Nm. Στην επιτάχυνση από στάση, η Macan φτάνει τα 100 km/h σε 5,7 δευτερόλεπτα και η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 220 km/h. Καθώς δεν διαθέτει πλέον τετρακίνηση, η Macan είναι 110 κιλά ελαφρύτερη από την Macan 4 και επομένως απαιτεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP που φτάνει τα 641 χιλιόμετρα.

Η Macan 4S διαθέτει έναν νέο κινητήρα στον πίσω άξονα και έναν ισχυρό αναστροφέα παλμών SiC 600 Α. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει διάμετρο 230 mm και ενεργό μήκος 150 mm. Μαζί με τον κινητήρα του μπροστινού άξονα που χρησιμοποιείται επίσης στην Macan 4 και την Turbo, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια απόδοση συστήματος 448 ίππων (330 kW) με ένα μικρής διάρκειας overboost φτάνει τους 516 ίππους (380 kW). Με το σύστημα Launch Control, η μέγιστη ροπή φτάνει 820 Nm. Οι τιμές των επιδόσεων είναι αντίστοιχα εντυπωσιακές: με το σύστημα Launch Control, η Macan 4S ολοκληρώνει την τυπική επιτάχυνση από τα 0 έως τα 100 km/h σε 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 240 χλμ./ώρα. Έχει συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP που φτάνει τα 606 χιλιόμετρα. Η Macan 4S διαθέτει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόσβεσης Porsche Active Suspension Management (PASM) στον βασικό της εξοπλισμό. Η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με σύστημα διατήρησης κλίσεων και ρύθμιση ύψους, το σύστημα κατανομής ροπής Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) και το σύστημα τετραδιεύθυνσης επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση του πλαισίου για αυξημένες επιδόσεις και άνεση.

Τα δύο νέα μοντέλα διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα της δεύτερης γενιάς της Macan, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού, διαχρονικού σχεδιασμού με αεροδυναμική βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά (cw = 0,25). Η αρχιτεκτονική 800 V της πλατφόρμας Premium Platform Electric (PPE) επιτρέπει χωρητικότητα φόρτισης με συνεχές ρεύμα έως 270 kW. Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να φορτιστεί από το 10% έως το 80% σε περίπου 21 λεπτά, σε κατάλληλο σταθμό ταχυφόρτισης.



