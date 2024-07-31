Η BYD ανακοίνωσε σήμερα μια πολυετή στρατηγική συνεργασία με την Uber, με σκοπό να προσφέρει 100.000 νέα ηλεκτρικά οχήματα μέσω της πλατφόρμας σε σημαντικές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο εταιρείες στοχεύουν να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας -χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων για τους οδηγούς της Uber, προσφέροντας σε εκατομμύρια επιβάτες πιο οικολογικές διαδρομές.

Ενώ οι οδηγοί της Uber στρέφονται στα ηλεκτρικά οχήματα πέντε φορές πιο γρήγορα από τους ιδιώτες, έρευνες δείχνουν ότι η τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης παραμένουν τα κύρια εμπόδια για τη μετάβαση. Εκτός από την προσιτή τιμή τους, τα οχήματα της BYD έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης και επισκευής και είναι ιδανικά για υπηρεσίες μετακίνησης λόγω της ευρείας γκάμας μοντέλων, της προηγμένης απόδοσης της μπαταρίας και της εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν επίσης σε μελλοντικά αυτόνομα οχήματα της BYD, που θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Uber. Έτσι με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει γνωστή η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων στο παγκόσμιο κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

