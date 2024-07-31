Η τεχνολογία οδήγησης με ελεύθερα χέρια Ford BlueCruise είναι διαθέσιμη στους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης

Η τεχνολογία οδήγησης με ελεύθερα χέρια Ford BlueCruise μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και να παρέχει τα πλεονεκτήματά της σε συνολικά 15 ευρωπαϊκές χώρες μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε περισσότερα από 133.000 χιλιόμετρα καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων σε όλη την Ευρώπη, που έχουν καθοριστεί ως «Μπλε Ζώνες», επιτρέποντας στους πελάτες να ταξιδέψουν σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το BlueCruise σε έξι χώρες ταξιδεύοντας από τη Σουηδία μέχρι την Ιταλία. Σε αυτό το ταξίδι θα είναι σε θέση να καλύψει σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα απολαμβάνοντας την οδήγηση με ελεύθερα χέρια για περισσότερες από 25 ώρες.

Το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού με «ελεύθερα χέρια, μάτια ανοιχτά» Επιπέδου 2 είναι τώρα επίσης το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το BlueCruise είναι διαθέσιμο και εγκεκριμένο για όλα τα νέα οχήματα Mustang Mach-E που πωλούνται σε συνολικά 20 χώρες παγκοσμίως. Για την Ελλάδα, το BlueCruise είναι άμεσα διαθέσιμο σε οχήματα Mustang Mach-E που κατασκευάστηκαν μετά τις 22 Απριλίου 2024 (έτος μοντέλου 2024 και μεταγενέστερα), ενώ για μοντέλα Mustang Mach-E προηγούμενης παραγωγής αναμένεται νέα ενημέρωση.

Το 2023, το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που πήρε έγκριση όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, αποτελώντας το πρώτο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρει πραγματική οδήγηση με ελεύθερα χέρια σε αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη. Στην Ισπανία, η Ford ήταν επίσης η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που έδωσε στους πελάτες της τη δυνατότητα να οδηγούν με ελεύθερα χέρια στον αυτοκινητόδρομο.

«Πιστεύουμε ότι το BlueCruise μπορεί να κάνει την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο ευκολότερη και πιο απολαυστική, είτε οδηγείτε σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας με συχνά σταμάτα-ξεκίνα είτε κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι. Με την πρόσφατη αυτή απόφαση θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ακόμα περισσότερους πελάτες πρόσβαση στο BlueCruise σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ashley Lambrix, BlueCruise General Manager της Ford Motor Company. «Η επέκταση της διαθεσιμότητας των Μπλε Ζωνών πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία είναι επίσης ένα τεράστιο ορόσημο για εμάς, επιτρέποντας στους πελάτες να χρησιμοποιούν το BlueCruise ενώ ταξιδεύουν σε πολλές χώρες».

Όταν το BlueCruise είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση, την θέση του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας και τις αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο παρακολουθώντας τις οδικές σημάνσεις, τις πινακίδες ορίου ταχύτητας και τις εξελισσόμενες συνθήκες κυκλοφορίας - από υψηλές ταχύτητες σε αυτοκινητόδρομους έως και την πλήρη ακινητοποίησή του σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το BlueCruise στις «Μπλε Ζώνες» μπορούν να οδηγούν έχοντας τα χέρια τους μακριά από το τιμόνι, αρκεί να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο δρόμο μπροστά.

Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί παρακολουθούν τις συνθήκες του δρόμου ενώ τα χέρια τους είναι μακριά από το τιμόνι, μια κάμερα που «κοιτά» τον οδηγό και είναι τοποθετημένη κάτω από τον πίνακα οργάνων ελέγχει το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του, ακόμη και όταν φοράει γυαλιά ηλίου.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα μιας δωρεάν δοκιμής 90 ημερών για να διαπιστώσουν πώς το BlueCruise μπορεί να κάνει τις μεγάλες διαδρομές ή την κίνηση σε μποτιλιάρισμα μια πιο ευχάριστη και λιγότερο αγχωτική διαδικασία. Μετά τη δωρεάν δοκιμή, οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ετήσια ή μηνιαία συνδρομή, την οποία μπορούν να ακυρώσουν ή να ανανεώσουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό το μοντέλο μηνιαίας συνδρομής καθιστά εύκολη την ενεργοποίηση του BlueCruise σε χρόνο που ταιριάζει στα σχέδια και τον προγραμματισμό κάθε οδηγού.

Πάνω από 420.000 οχήματα Ford και Lincoln στους δρόμους όλου του κόσμου είναι εξοπλισμένα σήμερα με το σύστημα BlueCruise. Επίσης, έχουν διανυθεί περισσότερα από 342 εκατομμύρια χιλιόμετρα με τη χρήση του BlueCruise παγκοσμίως, με τον συνολικό χρόνο οδήγησης με ελεύθερα χέρια να αντιστοιχεί σε περισσότερες από 3,1 εκατομμύρια ώρες.

Δείτε τις Μπλε Ζώνες σε Ευρώπη και Ελλάδα και ενημερωθείτε για το σύστημα Blue Cruise εδώ



Πηγή: skai.gr

