Κάντε ένα ξεχωριστό δώρο σε εσάς και στους αγαπημένους σας επιλέγοντας τώρα μέσα από τη μοναδική συλλογή Ford Lifestyle

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή του χρόνου προκειμένου να κάνετε ένα ξεχωριστό δώρο είτε στον εαυτό σας είτε και σε κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, επιλέγοντας μέσα από την πλούσια συλλογή Ford Lifestyle, την οποία συνθέτουν κορυφαία προϊόντα υψηλής ποιότητας και μοναδικής αισθητικής με το σήμα Ford.

Απευθυνόμενη κυρίως στους φίλους και τους λάτρεις της μάρκας Ford, η πλούσια σε προτάσεις συλλογή Ford Lifestyle περιλαμβάνει κάτι για όλους: από μπουφάν, μπλουζάκια και καπέλα μπέιζμπολ, μέχρι μπρελόκ, ποτήρια και τηλεχειριζόμενα αυτοκινητάκια.

Πέραν της συλλογής με την ονομασία «Basic», στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της Ford στην Ελλάδα, όλα τα προϊόντα της συλλογής Ford Lifestyle είναι ταξινομημένα σε επιμέρους κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι συλλογές «Mustang», «RS», «ST», «Performance» και «Heritage», ούτω ώστε όλοι να μπορούν εύκολα και γρήγορα να βρουν το δώρο που ταιριάζει απόλυτα στις προσωπικές τους απαιτήσεις και ανάγκες διαλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερες από 150 διαφορετικές προτάσεις.

Ζήστε τώρα την εμπειρία Ford μέσα από τη συλλογή Ford Collection

Ζήστε τώρα την εμπειρία Ford ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε πίσω από τιμόνι ενός αυτοκινήτου της και ανακαλύψτε την επιλεγμένη γκάμα των προϊόντων της συλλογής Ford Lifestyle, η οποία είναι εμπνευσμένη από τον μοναδικό χαρακτήρα της μάρκας, τα κορυφαία της οχήματα και την ένδοξη κληρονομία της.

Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος μέσα από την πλούσια συλλογή Ford Lifestyle, μπορεί να γίνει είτε απευθείας από την ιστοσελίδα (online), είτε μέσα από το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford.

Δείτε την συλλογή Ford Lifestyle Collection εδώ: Ford lifestyle συλλογή | Ford GR

