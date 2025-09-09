Η Volvo Cars ξεκινά την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90

Η Volvo Cars έχει ξεκινήσει την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90 για ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον.

Σχεδιασμένο για μία ζωή σε ισορροπία, το ES90 προσφέρει ασφάλεια, τεχνολογία και πολυχρηστικές δυνατότητες, στο κομψό σχήμα ενός σύγχρονου, ηλεκτρικού σεντάν. Είναι το πρώτο μοντέλο Volvo με τεχνολογία 800 volt, η οποία του παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία και πιο γρήγορη φόρτιση σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo.

Φυσικά, σχεδιάστηκε με την πρωτοποριακή τεχνολογία ασφαλείας μας στον πυρήνα του, σε ένα πακέτο που προορίζεται να αποτελέσει ακόμα ένα σκανδιναβικό «design classic» από τη Volvo Cars. Βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή επόμενης γενιάς και εξελιγμένο γύρω από την τεχνολογική στοίβα (tech stack) Superset, το ES90 είναι σχεδιασμένο για να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, μέσω συνεχών ενημερώσεων λογισμικού.

Η Volvo Cars έχει ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών του ES90 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και οι παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινήσουν αργότερα εντός του έτους. Το ES90 θα είναι επίσης διαθέσιμο σύντομα σε ορισμένες από τις σημαντικές αγορές μας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Το αμιγώς ηλεκτρικό ES90 είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την είσοδο της Volvo Cars σε μία νέα εποχή ασφάλειας, βιωσιμότητας και ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας», λέει η Francesca Gamboni, (Φραντσέσκα Γκαμπόνι) Επικεφαλής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στη Volvo Cars. «Με την παραγωγή του να έχει πλέον ξεκινήσει, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον, αποδεικνύοντας την ικανότητά μας να καινοτομούμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας.»

Με την αποκάλυψη του ES90, τον Μάρτιο, έγινε σαφές ότι αυτό το αυτοκίνητο δημιουργεί έναν νέο χώρο για τον εαυτό του. Συνδυάζει την εκλεπτυσμένη κομψότητα ενός σεντάν με την πολυχρηστικότητα ενός fastback, ενώ προσφέρει το ευρύχωρο εσωτερικό και την υψηλότερη απόσταση από το έδαφος που συνδέονται με τα SUV.

Αναμιγνύοντας τα καλύτερα στοιχεία από αυτές τις τρεις κατηγορίες, το ES90 αποτελεί μία κατηγορία μόνο του – ένα ευέλικτο αυτοκίνητο που δεν κάνει συμβιβασμούς στην άνεση ή τους χώρους.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηδενικές εκπομπές, το ES90 αντανακλά την ευρύτερη δέσμευση της Volvo Cars για βιωσιμότητα, από την κλιματικά ουδέτερη παραγωγή μέχρι τις αρχές κυκλικής οικονομίας και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Παράγεται με τη χρήση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας στο εργοστάσιο της Volvo Cars στην Τσενγκντού και, σύμφωνα με την έκθεση Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής του Ιουλίου, το ES90 έχει ένα από τα χαμηλότερα αποτυπώματα άνθρακα από κάθε άλλο αυτοκίνητο Volvo έως σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.