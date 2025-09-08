Η Volkswagen είναι κοντά στο να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, ανέφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, την ώρα που η εταιρεία στοχεύει στην αγορά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, η οποία κατέχει επίσης τις μάρκες Audi, Seat και Porsche, έχει πληγεί σοβαρά από τους δασμούς που ανακοίνωσε τον Απρίλιο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με την ταραχώδη αγορά, έχουν ήδη κοστίσει «αρκετά δισεκατομμύρια» στην εταιρεία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της VW Όλιβερ Μπλουμ.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς της τάξεως των 27,5% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο 15%, ο χαμηλότερος συντελεστής θα εξακολουθεί να «αποτελεί βάρος για τον Όμιλο Volkswagen», ανέφερε ο Μπλουμ στο Bloomberg TV.

Η Volkswagen έχει υποσχεθεί επίσης «μαζικές» επενδύσεις στις ΗΠΑ ως μέρος των προσπαθειών της να εξασφαλίσει μια ξεχωριστή συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τον δασμολογικό συντελεστή της κάτω από 15%.

«Δεν εκτιμούμε την ασύμμετρη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, διότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη», τόνισε και σημείωσε πως:

«Βασιζόμαστε στη δική μας προσφορά για σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ... Είμαστε σε στενή επαφή και έχουμε καλές συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια γρήγορη λύση και κατά τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Μπουμ ανέφερε επίσης πως ο γερμανικός όμιλος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταφέρει την παραγωγή των αυτοκινήτων Audi στην τοπική αγορά και να επεκτείνει τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Volkswagen, μιλώντας σε εμπορική έκθεση στο Μόναχο τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων Porsche βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω των δασμών και της αδυναμίας που υπάρχει στην κινεζική αγορά. «Αυτή η κατάσταση κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στον ισολογισμό μας, φέτος», δήλωσε στο Reuters.

Οι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων αναμένεται να πλήξουν ιδιαίτερα σκληρά την Porsche, καθώς, σε αντίθεση με τα μοντέλα της VW και των γερμανικών ανταγωνιστών BMW και Mercedes-Benz, τα αυτοκίνητα Porsche που πωλούνται στις ΗΠΑ, κατασκευάζονται σχεδόν αποκλειστικά στη Γερμανία.

Ο Μπλουμ παρουσίασε επίσης ένα πρωτότυπο για ένα νέο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η Volkswagen επιδιώκει να κατακτήσει το 1/5 της αγοράς των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

