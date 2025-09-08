H Ford Performance γίνεται Ford Racing

Το 1901, ο Henry Ford, ο προ-προπάππους του νυν Γενικού Διευθυντή της Ford Performance, Will Ford, οδήγησε ένα αυτοκίνητο με την ονομασία Sweepstakes, το οποίο κατασκεύασε ο ίδιος ενόψει ενός αγώνα απέναντι στον πιο διάσημο την εποχή εκείνη οδηγό της Αμερικής. Ο Henry Ford δεν ήταν οδηγός αγώνων. Όμως έπρεπε να κερδίσει. Αν έχανε εκείνη την ημέρα, η Ford Motor Company μπορεί να μην υπήρχε σήμερα. Και τελικά κέρδισε!

Αυτό το DNA, αυτή η ανάγκη να αποδεικνύουμε τις δυνατότητας μας, να καινοτομούμε κάτω από έντονη πίεση και τελικά να κερδίζουμε, είναι ο λόγος ύπαρξης της Ford Performance. Αυτός είναι συγχρόνως και ο λόγος που επιστρέφει στις ρίζες της, καθώς σήμερα η Ford Performance γίνεται Ford Racing.

Δεν πρόκειται για ένα rebranding που υποκινείται από τους κανόνες του σύγχρονου μάρκετινγκ, αλλά για μια υπόσχεση, η οποία σηματοδοτεί μια νέα, πιο στοχευμένη αποστολή: να έρθουν οι αγωνιστικές ομάδες της εταιρείας και τα τεχνολογικά τους επιτεύγματά ακόμα πιο κοντά στα οχήματα που οι πελάτες οδηγούν καθημερινά τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Υπό την σκέπη λοιπόν της Ford Racing, τόσο οι μηχανικοί όσο και οι σχεδιαστές πρόκειται να αναπτύξουν τα αυτοκίνητα δρόμου υψηλών επιδόσεων παράλληλα με τα αγωνιστικά οχήματα της Ford. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες που θα εξελιχθούν στο Baja 1000 θα ενσωματωθούν στο DNA του επόμενου F-150 Raptor, ενώ οι κατακτήσεις στον τομέα της αεροδυναμικής από τους αγώνες αντοχής σε Daytona και Le Mans θα υιοθετηθούν από την επόμενη Mustang.

Το πρώτο όχημα παραγωγής το οποίο θα γεννηθεί μέσα από τη νέα αυτή προσέγγιση της Ford Racing θα κάνει το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο.

Η νέα ταυτότητα της Ford Racing θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται άμεσα, με την πλήρη δυναμική της να γίνεται ακόμα πιο αισθητή από της αρχές του επόμενου χρόνου μέσω της εκδήλωσης Ford Racing Season Launch και τη νέα αγωνιστική σεζόν στο Ράλι Ντακάρ και στον 24ωρο αγώνα στη Daytona. Και αυτό δεν είναι παρά μόνο η αρχή, καθώς η Ford Racing θα δώσει το παρών στις πιο σημαντικές αγωνιστικές διοργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο - από την Formula 1 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), μέχρι τις 24 Ώρες του Le Mans και τον διάσημο αγώνα στο Bathurst.

Η Ford Racing συμμετέχει στους αγώνες με έναν και μόνο σκοπό: τη νίκη.

Πηγή: skai.gr

