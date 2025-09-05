Έφοδος των αμερικανικών αρχών σε εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια – Νοτιοκορεάτες οι περισσότεροι συλληφθέντες

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση σε εργοστάσιο της Hyundai στη νοτιοανατολική Πολιτεία της Τζόρτζια, με αποτέλεσμα τη σύλληψη περισσότερων από 450 ατόμων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το εργοστάσιο, έκτασης 3.000 στρεμμάτων, το οποίο κατασκευάστηκε από τον κορεατικό κολοσσό για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, λειτουργεί εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι η επιχείρηση έγινε κατόπιν εντάλματος έρευνας, στο πλαίσιο καταγγελιών για «παράνομες πρακτικές απασχόλησης και άλλα σοβαρά ομοσπονδιακά αδικήματα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται Κορεάτες πολίτες, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια άδικη παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το γραφείο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) στην Ατλάντα, ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με την ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) και άλλες υπηρεσίες για τη σύλληψη 450 «παράνομων μεταναστών» στο εργοστάσιο της κομητείας Μπράιαν. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από αυτούς ήταν Νοτιοκορεάτες υπήκοοι.

«Οι οικονομικές δραστηριότητες των κορεατικών επενδυτικών εταιρειών και τα δικαιώματα των Κορεατών πολιτών δεν πρέπει να παραβιάζονται άδικα κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ, προσθέτοντας ότι αποστέλλει διπλωμάτες στον χώρο.

Παράλληλα, η Σεούλ εξέφρασε επισήμως «ανησυχία και λύπη» στην αμερικανική πρεσβεία στην Κορέα, ζητώντας «τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Κορεατών πολιτών».

Η Νότια Κορέα έχει δεσμευτεί να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε καίριους τομείς της αμερικανικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, εν μέρει για να αποφύγει δασμούς. Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Ρεπουμπλικανός Μπράιαν Κεμπ, είχε παρουσιάσει την επένδυση της Hyundai ως το μεγαλύτερο οικονομικό αναπτυξιακό έργο στην ιστορία της πολιτείας, που απασχολεί περίπου 1.200 εργαζομένους.

Η ομοσπονδιακή έρευνα προκάλεσε επίσης τη διακοπή των εργασιών στο διπλανό εργοτάξιο για την κατασκευή εργοστασίου μπαταριών, σύμφωνα με το CBS News.

