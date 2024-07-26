Το νέο Ford Kuga διαθέσιμο με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost 186PS

Το νέο Ford Kuga είναι ένα SUV που ξεχωρίζει στο πεδίο του ανταγωνισμού όχι μόνο με τον εξαιρετικά προηγμένο του χαρακτήρα αλλά και με την πληρότητα των εκδόσεών του, οι οποίες έρχονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων των πελατών τόσο με το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού όσο και με την ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων κίνησης.

Τώρα το μεσαίο SUV της Ford έρχεται να προσφέρει στους πελάτες της ελληνικής αγοράς μια ακόμα κορυφαία επιλογή. Αυτή συνδυάζει τον καταξιωμένο 1.5L EcoBoost κινητήρα βενζίνης της Ford με απόδοση 186PS με ένα προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με 8 σχέσεις και κίνηση στους εμπρός τροχούς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ευκολία τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και στο ταξίδι στον ανοιχτό δρόμο.

Εκτός από την κορυφαία πρακτικότητα και ευκολία κατά την κίνησή του εντός και εκτός πόλης, το αυτόματο Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS προσφέρει και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που δεν ξεπερνά τα 6,8 lt/km, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένες είναι και οι εκπομπές CO2 που ανέρχονται σε 154 g/km. Και όλα αυτά χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό σε επιδόσεις, καθώς το Ford Kuga με το 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και τον κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost 186PS προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 9,9 δλ. και τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα.

Νέο Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Auto: Με την κομψή εμφάνιση και τον κορυφαίο εξοπλισμό της έκδοσης Titanium

Το νέο Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι διαθέσιμο στη χώρα μας στην κομψή και πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Titanium, η οποία ξεχωρίζει οπτικά για λεπτομέρειες όπως είναι τα κάθετα στοιχεία της εμπρόσθιας μάσκας, οι οριζόντιες μπάρες στην κάτω μάσκα και τα λεπτά κάθετα φώτα ομίχλης. Μια χρωμιωμένη μπάρα που βρίσκεται χαμηλότερα τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου και συνδυάζεται με επένδυση χρωμίου για τα πλαϊνά παράθυρα, προσδίδοντας στην έκδοση Titanium μια ιδιαίτερα κομψή αλλά και διακριτική συγχρόνως ποιότητα.

Ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Titanium του νέου αυτόματου Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ηλεκτρονικό χειριστήριο αλλαγής e-shifter για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού, ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών, ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό, συρόμενα πίσω καθίσματα, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Key Free) και κουμπί εκκίνησης χωρίς κλειδί (Ford Power), λειτουργικό σύστημα SYNC 4 με οθόνη αφής 13.2" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3", ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενσωματωμένο modem (5G), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια.

Ανακαλύψτε το νέο Ford Kuga εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Kuga εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.