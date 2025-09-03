Η πλήρης γκάμα των επιβατικών EV της Ford στη φετινή ΔΕΘ

Η Ford δίνει δυναμικό παρών στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό της χώρας μας την ολοκληρωμένη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων της. Οι επισκέπτες του εκθεσιακού χώρου της Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στα πλαίσια της «Auto Thessaloniki 2025» στο περίπτερο 13 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο Ford Puma Gen-E, τη νέα Ford Mustang Mach-E, καθώς και το Ford Explorer και το Ford Capri.

Με το νέο Puma Gen-E το δημοφιλές και συμπαγές crossover της Ford περνά δυναμικά στην ηλεκτρική εποχή, προσφέροντας σύγχρονο στιλ, ακόμα μεγαλύτερους χώρους χάρη και στο καινοτόμο GigaBox που εξασφαλίζει χωρητικότητα έως και 523 λίτρα στο πίσω μέρος, τις πιο προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας, αλλά και την πιο γρήγορη φόρτιση 10-80% στην κατηγορία του που φτάνει τα μόλις 23,2 λεπτά.

Από τη μεριά του, το νέο Explorer είναι ένα SUV που συνδυάζει την απαράμιλλη ευρυχωρία και τις ισχυρές επιδόσεις με την κορυφαία ποιότητα και το πιο προηγμένο σύστημα ενημέρωσης επόμενης γενιάς SYNC Move με ρυθμιζόμενη οθόνη 15,4 ιντσών, φέρνοντας με επιτυχία το πνεύμα της περιπέτειας και της ελευθερίας στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας – και όλα αυτά χωρίς κανένα απολύτως συμβιβασμό σε αυτονομία.

Με ρίζες σε ένα από τα πλέον θρυλικά ονόματα του ένδοξου παρελθόντος, το ηλεκτρικό Capri αναβιώνει στο σήμερα το σπορ πνεύμα του εμβληματικού μοντέλου της Ford μέσα από ένα σύγχρονο και καινοτόμο coupe SUV, που ξεχωρίζει στον στίβο των EV οχημάτων για τον δυναμικό σχεδιασμό του εντός και εκτός, την απαράμιλλη αποδοτικότητα του σε όλες τις συνθήκες και τις έντονες συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι.

Η Mustang Mach-E εκφράζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τόσο τη δύναμη όσο και την αίσθηση ελευθερίας που ανέκαθεν πρεσβεύει το όνομα Mustang, προσφέροντας στη νεότερη εκδοχή της μια σειρά από πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις που δεν περιορίζονται μόνο στη σχεδίαση, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους επιμέρους τομείς όπως εκείνοι των επιδόσεων, της άνεσης, της πρακτικότητας και της ευρυχωρίας.

Δείτε το βίντεο με την πλήρη γκάμα των επιβατικών EV της Ford, εδώ:

Στο περίπτερο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. στη φετινή ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά τόσο το νέο μέλος της εξηλεκτρισμένης σειράς επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro – που δεν είναι άλλο από το νέο Ranger Plug-In Hybrid - όσο και τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier.



