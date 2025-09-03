Η AUTO THESSALONIKI 2025 είναι γεγονός!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Έκθεσης Αυτοκινήτου AUTO ATHINA και τις εξαιρετικές εντυπώσεις των επισκεπτών, η δυναμική του κλάδου μεταφέρεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης! Η AUTO THESSALONIKI 2025 φέρνει το αυτοκίνητο και την κινητικότητα στο επίκεντρο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε μια ξεχωριστή διοργάνωση που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του φορέα.

Η AUTO THESSALONIKI 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστούν οι τάσεις και το μέλλον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της 9ήμερης εκθεσιακής γιορτής του αυτοκινήτου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

• Δουν από κοντά εντυπωσιακά μοντέλα και πανελλαδικές πρεμιέρες

• Ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογίες, τις νέες τάσεις στην αυτοκίνηση και το mobility

• Επωφεληθούν από ειδικές εκθεσιακές προσφορές

Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά δυνατά στη Θεσσαλονίκη!

AUTO THESSALONIKI 2025

📅6 – 14 Σεπτεμβρίου

📍89η ΔΕΘ –Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.autothessaloniki.gr



