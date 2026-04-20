Η νέα Ford Mustang GTD Competition σημειώνει νέο ρεκόρ στο Nürburgring

Λιγότερο από έναν χρόνο αφότου έσπασε το φράγμα των 7 λεπτών στην πίστα του Nürburgring Nordschleife, η Mustang GTD κατέρριψε το δικό της ρεκόρ, σταματώντας το χρονόμετρο στο καθ’ όλα εντυπωσιακό 6:40.835. Με αυτή την επίδοση, η Ford κατακτά τους δύο ταχύτερους χρόνους στην «Πράσινη Κόλαση» μεταξύ των Αμερικανών κατασκευαστών, με το Ford GT MkIV να είναι το δεύτερο μοντέλο στη σχετική λίστα.

Επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές της στο «’Ring», η νέα Ford Mustang GTD Competition αποτελεί την κορωνίδα της σειράς Mustang GTD και των μοντέλων υψηλών επιδόσεων της οικογένειας Mustang.

«Η υπόσχεσή μας έγινε πράξη», δήλωσε ο Jim Farley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Motor Company. «Η Mustang GTD σχεδιάστηκε εξαρχής για να αποτελέσει την γέφυρα ανάμεσα στα αγωνιστικά οχήματα της κατηγορίας GT3 και των supercars που είναι νόμιμα για χρήση σε δημόσιο δρόμο. Και η έκδοση GTD Competition ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, συνεχίζοντας να κρατά σε εγρήγορση την ευρωπαϊκή αυτοκινητιστική ελίτ».

Με οδηγό, για ακόμη μία φορά, τον εργοστασιακό οδηγό των Ford Racing και Multimatic, Dirk Müller, η νέα Mustang GTD Competition σημείωσε στο Nürburgring τον έκτο ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία Pre-Production/Prototype.

«Το Nürburgring αποδεικνύει ότι οι γνώσεις που αντλούμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν μένουν μόνο στην πίστα, καθώς ενσωματώνονται απευθείας στα αυτοκίνητα δρόμου», δήλωσε ο Mark Rushbrook, παγκόσμιος διευθυντής της Ford Racing. «Οι μηχανικοί μας στους αγώνες κάνουν τα οχήματα της Ford καλύτερα. Για εμάς, κάθε πίστα είναι ένα πεδίο δοκιμών».

Για να βελτιώσει κατά περισσότερο από 11 δλ. τον προηγούμενο χρόνο-σημείο αναφοράς της Mustang GTD στην κατηγορία Production (6:52.072), οι άνθρωποι της Ford επικεντρώθηκαν με απόλυτη προσήλωση σε τρεις βασικούς τομείς:

• Περισσότερη ισχύς: Χάρη σε αναβαθμίσεις τόσο στο hardware όσο και στις ρυθμίσεις του κινητήρα, ο υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5,2 λίτρων της νέας Mustang GTD Competition αποδίδει ισχύ που υπερβαίνει τα 826 ίππους της αρχικής Mustang GTD.

• Προηγμένη αεροδυναμική: Με βάση το υπάρχον σύστημα Drag Reduction System (DRS), η νέα Mustang GTD Competition διαθέτει τροποποιήσεις στην πίσω πτέρυγα, δευτερεύοντα αεροδυναμικά πτερύγια στο εμπρός μέρος καθώς και αεροδυναμικά καλύμματα στους πίσω τροχούς από ανθρακονήματα, με στόχο την αύξηση της συνολικής κάθετης δύναμης χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή στην αεροδυναμική ισορροπία.

• Αυξημένη πρόσφυση: Νέα ελαστικά υψηλών επιδόσεων

• Μείωση βάρους: Οι νέες ζάντες από μαγνήσιο, τα νέα ανθρακονημάτινα μπάκετ καθίσματα, το σύστημα ανάρτησης με ελαφρύτερα αμορτισέρ καθώς και άλλες επιπλέον παρεμβάσεις συμβάλλουν στη μείωση του βάρους

Το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από την επίδοση

Όμως το χρονόμετρο λέει μόνο τη μισή αλήθεια. Ο χρόνος των 6:40.835 αποτελεί απόδειξη της τεχνικής δεινότητας και της αδιάκοπης προσήλωσης της ομάδας Ford Racing Mustang GTD. Η επίτευξη του νέου ρεκόρ δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα των νέων αναβαθμίσεων, αλλά το προϊόν μιας ομάδας που αρνήθηκε να συμβιβαστεί, με κινητήρια δύναμη την αφοσίωση των μηχανικών Peter Kuechler, Sam Ashtiani και Steve Thompson.

«Δεν μπορείς να κάνεις χρόνο στο 6:40 στο Nürburgring μόνο και μόνο χάρη στο hardware», δήλωσε ο Mark Rushbrook. «Η εξέλιξη της GTD Competition βασίστηκε στις γνώσεις που αποκομίσαμε από τη συμμετοχή μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις οποίες στη συνέχεια τις εφαρμόσαμε σε ένα αυτοκίνητο δρόμου, με την υποστήριξη μιας ομάδας μηχανικών, οι οποίοι θυσίασαν πολλές νύχτες και αργίες για να βρουν κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου».

Αποδεικνύοντας πόσο ικανή είναι η Mustang GTD Competition, ο μηχανικός της Ford Racing, Steve Thompson, οδήγησε επίσης το αυτοκίνητο στο Nürburgring, καταγράφοντας με τη σειρά του χρόνο 6:49.337. Η επίδοση αυτή είναι καλύτερη από το αρχικό ρεκόρ που σημείωσε ο Dirk Müller.

«Η Mustang GTD Competition είναι κάτι περισσότερο από ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Είναι η ενσάρκωση της προσπάθειας της ομάδας μας να αξιοποιήσει όλη της την εμπειρία για να τελειοποιήσει κάθε λεπτομέρεια», δήλωσε ο Jim Farley. «Είναι το απόλυτο αυτοκίνητο, και ο χρόνος των 6:40.835 το αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο».

Σε αναγνώριση αυτού του εξαιρετικού επιτεύγματος, η Μustang GTD Competition θα διατίθεται στο μέλλον αποκλειστικά ως ειδική έκδοση, σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αριθμημένων αντιτύπων στη Βόρεια Αμερική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό κατόρθωμα της Mustang GTD Competition στο Nürburgring σηματοδοτεί τα 62α γενέθλια της Mustang.

Πηγή: skai.gr

