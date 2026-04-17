Είναι βρόμικη δουλειά αλλά κάπως πρέπει να την κάνεις… Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που αποκαλεί «τουαλέτα εντός οχήματος», η οποία σύρεται κάτω από το κάθισμα του επιβάτη επιτρέποντας τη χρήση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.



Η λειτουργία αυτή έχει ως στόχο να «ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών για τουαλέτα σε μεγάλα ταξίδια, κατά τη διάρκεια κάμπινγκ ή κατά τη διάρκεια παραμονής στο αυτοκίνητο», έγραψαν οι μηχανικοί στην κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Seres στην Κίνα στις 10 Απριλίου.



Πάντως, έως στιγμής η Seres, με έδρα τη νοτιοδυτική πόλη Τσονγκίνγκ, δεν έχει ανακοινώσει κανένα αυτοκίνητο που διαθέτει τουαλέτες και είναι αβέβαιο αν θα κατασκευαστεί ποτέ κάποιο διευκρινίζει το BBC.



Τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα αποκτούν όλο και πιο αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, όπως ενσωματωμένα καθίσματα μασάζ, συστήματα καραόκε και ψυγείο, για να ξεχωρίσουν σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.



Η κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας δείχνει τα σχέδια της Seres για μια τουαλέτα εντός οχήματος η σύρεται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού με ένα πάτημα ή μέσω φωνητικών εντολών.



Η τουαλέτα θα διαθέτει ανεμιστήρα και σωλήνα εξάτμισης για την απομάκρυνση των οσμών από το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την κατάθεση στην κινεζική διοίκηση πνευματικής ιδιοκτησίας που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο.

Τα απόβλητα συλλέγονται σε μια δεξαμενή που πρέπει να αδειάζεται χειροκίνητα. Η τουαλέτα διαθέτει επίσης ένα περιστρεφόμενο θερμαντικό στοιχείο που εξατμίζει τα ούρα και στεγνώνει άλλα απόβλητα.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η τουαλέτα κρύβεται κάτω από το κάθισμα, αξιοποιώντας πλήρως τον χώρο μέσα σε ένα αυτοκίνητο χωρίς να στερεί κάτι από την ευρυχωρία του.

Туалеты появятся в китайских автомобилях — компания Seres запатентовала сиденье с выдвижным туалетом.



«Унитаз» прячется под сиденьем и выезжает по направляющим, продавать его планируют как дополнительный аксессуар.



— Don Pu (@brazzers_don) April 15, 2026







Οι τουαλέτες εντός οχήματος είναι σπάνιες - βρίσκονται κυρίως σε λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων - αλλά δεν είναι ασυνήθιστες και στα αυτοκίνητα.



Στη δεκαετία του 1950, μια ειδική έκδοση μιας Rolls-Royce Silver Wraith περιλάμβανε ενσωματωμένη τηλεόραση και μια τουαλέτα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.



Η Seres, μαζί με τη θυγατρική της μάρκα Aito, είναι γνωστή για την κατασκευή ηλεκτρικών SUV – αυτοκινήτων μεγαλύτερου μεγέθους με μεγαλύτερο ύψος από το έδαφος και περισσότερο χώρο αποσκευών



Τα περισσότερα αυτοκίνητα της εταιρείας πωλούνται στην ηπειρωτική Κίνα, αν και η Seres έχει επεκταθεί επίσης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.



Με δεκάδες ανταγωνιστικές μάρκες, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας έχει γίνει ιδιαίτερα κορεσμένη, οδηγώντας σε έναν δαπανηρό πόλεμο τιμών που έχει μειώσει τα κέρδη των εταιρειών.



Η Seres είναι μία από τις λίγες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν αποκομίσει κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας παγκοσμίως BYD.



Πολλοί αναλυτές έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον τεράστιο αριθμός κινεζικών εταιρειών ηλεκτρικών οχημάτων, επισημαίνοντας πως κινδυνεύει με κατάρρευση.



Πηγή: skai.gr

