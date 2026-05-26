Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Luce, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια.

Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για την εντελώς διαφορετική εμφάνισή του, καθώς αποτελεί το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της ιταλικής φίρμας. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία LoveFrom, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τολμηρή κίνηση από τη Ferrari, τη στιγμή που άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελείας, όπως η Lamborghini και η Porsche, έχουν περιορίσει τα πλάνα τους για ηλεκτρικά οχήματα λόγω της χαμηλής ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού από τις κινεζικές μάρκες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε στη Ρώμη ότι η ανάπτυξη του Luce, που στα ιταλικά σημαίνει «φως», διήρκεσε πέντε χρόνια. Το Luce διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα κατασκευασμένο από τη Ferrari σε κάθε τροχό, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να πιάνει τα 96 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται εσωτερικά, ώστε το όχημα να μπορεί να επισκευάζεται αποκλειστικά από την ίδια και στο μέλλον, προστατεύοντας έτσι την αξία μεταπώλησής του.

Όπως αναφέρει το BBC, η προσπάθεια των κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση έχει συναντήσει σημαντικά εμπόδια τα τελευταία χρόνια. Η Ford και η Volkswagen έχουν ρίξει ξανά το βάρος στα βενζινοκίνητα μοντέλα, ειδικά στις ΗΠΑ, εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης αλλά και των ρυθμιστικών αλλαγών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιέκοψε τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Jaguar δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς ξέφυγε από το κλασικό στυλ της βρετανικής εταιρείας, με την επίσημη παρουσίασή του να προκαλεί παρόμοιες αρνητικές αντιδράσεις.

Η αποκάλυψη της Ferrari προκάλεσε εξίσου έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Η Ferrari μόλις κατέστρεψε το εμπορικό της σήμα, ακριβώς όπως έκανε η Jaguar. Αυτό πάει κατευθείαν στα σκουπίδια». Ένας άλλος σχολίασε: «Τι συμβαίνει με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων; Πρώτα η Jaguar και τώρα η Ferrari».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι θετικές φωνές. «Το απόλυτο μάθημα σχεδιασμού. Η Ferrari μόλις παρουσίασε το εκπληκτικό πρωτότυπο Luce, και αυτό αλλάζει εντελώς τα δεδομένα», ανέφερε ένας τρίτος χρήστης.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, Φλάβιο Μαντσόνι, δήλωσε σε συνέντευξή του πως η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της καινοτομίας. Αναγνώρισε επίσης ότι η ιδέα μιας ηλεκτρικής Ferrari με τόσο ριζοσπαστικό σχεδιασμό «διχάζει», εξέφρασε όμως την πίστη του ότι το κοινό θα την εκτιμήσει τους επόμενους μήνες.

Η Ferrari ξεκαθάρισε, επίσης, ότι θα συνεχίσει να παράγει βενζινοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα παράλληλα με το νέο ηλεκτρικό της μοντέλο.

Αυτή τη στιγμή, η Ferrari παραμένει η αυτοκινητοβιομηχανία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ευρώπη. Η στρατηγική της βασίζεται στην πώληση εξαιρετικά περιορισμένων και αποκλειστικών μοντέλων – μια επιλογή που την έχει προστατεύσει από μεγάλο μέρος των πιέσεων που δέχονται οι ανταγωνιστές της. Ωστόσο, η μετοχή της έχει καταγράψει υποχώρηση μεγαλύτερη του 25% κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αποτυπώνοντας την ευρύτερη κάμψη στον κλάδο των προϊόντων πολυτελείας, λόγω του πληθωρισμού.

Πηγή: skai.gr

