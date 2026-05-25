Hey Google, μπορώ να παρκάρω εδώ;

Οι δύο εταιρείες συνενώνουν τις καλύτερες τεχνολογίες τους, αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το Google Gemini.

Ως μέρος μίας παγκόσμιας πρωτιάς, η Volvo Cars και η Google παρουσίασαν την ενσωμάτωση του Google Gemini στην κάμερα αυτοκινήτου του EX60, στο συνέδριο Google I/O (19-20 Μαΐου). Αυτή η λειτουργία ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον όπου, με την άδεια του οδηγού, το Gemini θα μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τον χώρο που το περιβάλλει, από τη θέση του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό θα αναβαθμίσει την οδηγική εμπειρία σε περιπτώσεις όπως η υπενθύμιση μιας πινακίδας, η κατανόηση διαγραμμίσεων ή η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για ένα τοπόσημο ή ένα εστιατόριο.

Ας δούμε για παράδειγμα τη στάθμευση. Διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τις πινακίδες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα βοηθά τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται γρήγορα τους περιορισμούς, τα χρονικά όρια, τις απαραίτητες άδειες ή τους κανονισμούς χρέωσης. Αντί να μαντεύουν εάν η στάθμευση σε ένα σημείο είναι νόμιμη, οι οδηγοί λαμβάνουν ξεκάθαρη καθοδήγηση ακριβώς όταν και όπου τη χρειάζονται.

«Το EX60 αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την εξερεύνηση του μέλλοντος όσον αφορά τις οδηγικές εμπειρίες με επίγνωση του περιβάλλοντος», λέει ο Alwin Bakkenes, (Άλβιν Μπάκενες), Επικεφαλής Παγκόσμιας Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars. «Συνεργαζόμαστε στενά με την Google από θέση κύριου συνεργάτη για την ανάπτυξη της λειτουργίας και συνεπώς έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο περιβάλλον του αυτοκινήτου, πιο γρήγορα και πιο συνεργατικά από ποτέ.»



Αυτές οι εφαρμογές προσφέρουν μία πρόγευση του πώς οι εμπειρίες Τεχνητής Νοημοσύνης με επίγνωση του περιβάλλοντος θα γίνουν στο μέλλον μέρος της καθημερινής οδηγικής εμπειρίας. Είναι υλοποιήσιμο, χάρη στην πολυτροπική κατανόηση* του Gemini, τη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας** του EX60 και την αρχιτεκτονική που καθορίζεται από το λογισμικό.

Πιο διαισθητικές οδηγίες με Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps



Σύντομα, η Volvo Cars θα είναι επίσης από τους πρώτους που θα παρουσιάσει την Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps στα αυτοκίνητά της. Με τη νέα εικόνα 3D, η Τρισδιάστατη Πλοήγηση προσφέρει ακόμα πιο διαισθητική καθοδήγηση για τους οδηγούς, βοηθώντας τους να είναι ενημερωμένοι και προσηλωμένοι στον δρόμο.

Οι οδηγοί θα βλέπουν τη διαδρομή τους να ζωντανεύει, με ανασχεδιασμένα κτίρια, τούνελ, γέφυρες και άλλα, ώστε να είναι εύκολο να αντιληφθούν πιο γρήγορα πολύπλοκους δρόμους και στροφές. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε περιβάλλοντα πόλης, όπου ουρανοξύστες και πυκνές διασταυρώσεις μπορεί να δυσκολεύουν τον οδηγό να δει μακριά στον δρόμο.



Η λειτουργία προσφέρει επίσης πιο φυσική φωνητική καθοδήγηση με χρήσιμες οδηγίες που εκφωνούν πραγματικά τοπόσημα, επιπλέον της απόστασης και του χρόνου - για παράδειγμα: «Περάστε αυτό το φανάρι και στρίψτε στον επόμενο δρόμο αριστερά μετά τη βιβλιοθήκη.» Ευθυγραμμίζοντας αυτό που οι οδηγοί ακούν με αυτό που βλέπουν, η πλοήγηση γίνεται ακόμη πιο εύκολη.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Volvo Cars, για να δημιουργήσουμε τις οδηγικές εμπειρίες επόμενης γενιάς για τον πραγματικό κόσμο», λέει ο Patrick Brady (Πάτρικ Μπρέιντι), Αντιπρόεδρος του Android for Cars στην Google. «Στο μέλλον, το Gemini θα βοηθά ακόμα περισσότερο την οδήγησή σας, επιτρέποντάς σας να μαθαίνετε περισσότερα για ό,τι είναι γύρω σας ενώ βρίσκεστε στον δρόμο. Και με την Τρισδιάστατη Πλοήγηση, παρέχουμε στους οδηγούς μας τη μεγαλύτερη ενημέρωση στο Google Maps εδώ και πάνω από μία δεκαετία.»

Η Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps θα διατίθεται αρχικά στα Volvo EX60, EX90 και ES90.



Αυτές οι ανακοινώσεις αποτυπώνουν την εν εξελίξει σχέση ανάμεσα στη Volvo Cars και την Google, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για να σχηματίσουν την in-car ευφυΐα επόμενης γενιάς.



Πηγή: skai.gr

