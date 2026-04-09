H Hyundai αποκαλύπτει το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3 στη Milano Design Week

Η Hyundai ανακοίνωσε και επίσημα τη συμμετοχή της στη Milano Design Week 2026. Από 21 έως 26 Απριλίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν από κοντά τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της Hyundai με έναν στοχευμένο και απτό τρόπο στην Torneria Tortona – το δημιουργικό κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Μέσα σε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τη μοναδική διαδικασία σχεδιασμού της Hyundai. Κάθε πτυχή της εγκατάστασης, με τίτλο «Unfold Story», αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού της Hyundai, παρέχοντας μια σαφή και προσιτή εικόνα για τους συμμετέχοντες στη Milano Design Week 2026.

Το «Unfold Story» αναδεικνύει πώς η Hyundai ζωντανεύει το design – ξεκινώντας από ένα φύλλο χαρτιού και τελειώνοντας με ένα έργο τέχνης κατασκευασμένο από χάλυβα, υπογραμμίζοντας τη μετατροπή των ιδεών σε κινητικότητα μέσω υλικών, χειροτεχνίας και τεχνολογίας.

Επιπλέον, ειδικά εργαστήρια που διοργανώνονται από σχεδιαστές της Hyundai θα επιτρέψουν στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της μάρκας – συμπεριλαμβανομένου του πώς αυτές οι αρχές επηρέασαν το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, το οποίο θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά στο Μιλάνο.

Η Hyundai αποκαλύπτει το IONIQ 3 στη Milano Design Week 2026

Η πρεμιέρα του μοντέλου αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Hyundai στο Μιλάνο και αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη κατεύθυνση σχεδιασμού της μάρκας. Αντί να παρουσιάσει ένα αυτόνομο προϊόν, η Hyundai θα αποκαλύψει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν απευθείας από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το IONIQ 3 θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Μιλάνο. Η εγκατάσταση, το όχημα και τα εργαστήρια δημιουργούν μαζί μια ενιαία αφήγηση — από την ιδέα έως το αντικείμενο — που καταδεικνύει πώς η Hyundai προσεγγίζει τη μελλοντική κινητικότητα μέσω του σχεδιασμού.



Πηγή: skai.gr

