rnlt© Athens: Ένα μοναδικό experience store στο κέντρο της Αθήνας από τη Renault

Η Renault επαναπροσδιορίζει την εμπειρία παρουσίασης των μοντέλων της, παρουσιάζοντας το rnlt©, ένα νέο, καινοτόμο concept store που φέρνει τη μάρκα πιο κοντά στο αστικό κοινό, σε κομβικά σημεία, υψηλής καθημερινής επισκεψιμότητας.

Το rnlt© αποτελεί μια σύγχρονη και πλήρως καθηλωτική προσέγγιση στην επαφή με το αυτοκίνητο, σχεδιασμένη να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη Renault, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Ένα νέο format καταστήματος στο κέντρο της πόλης

Τα καταστήματα rnlt© είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε κομβικά σημεία μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων και σε επιλεγμένους εμπορικούς προορισμούς. Σε χώρους μικρότερους από τις κλασικές εκθέσεις αυτοκινήτων, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να αποτυπώνει τη σύγχρονη ταυτότητα της Renault και να δημιουργεί μια πιο άμεση, βιωματική εμπειρία με τη μάρκα.

Σε κάθε rnlt© εκτίθενται εμβληματικά μοντέλα της Renault, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.

Παράλληλα, διατίθεται η συλλογή προϊόντων The Originals Renault — από συλλεκτικά μοντέλα Renault έως αξεσουάρ και είδη lifestyle — προσφέροντας στους φίλους της μάρκας τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα κομμάτι από το σύμπαν της γαλλικής φίρμας.

Συμπληρωματική λειτουργία με το υφιστάμενο δίκτυο

Το rnlt© λειτουργεί σε πλήρη συνέργεια με το υφιστάμενο Δίκτυο Επίσημων Διανομέων και Επισκευαστών Renault.

Η νέα αυτή προσέγγιση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Renault να αναβαθμίσει την εμπειρία του πελάτη, δημιουργώντας σημεία επαφής που δεν περιορίζονται στην απλή έκθεση προϊόντων, αλλά εξελίσσονται σε χώρους έμπνευσης, αλληλεπίδρασης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.

Το νέο hotspot της Renault στο κέντρο της Αθήνας

Η Grand Automotive Hellas, ως αποκλειστικός εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, παρακολουθώντας στενά τη διεθνή ανάπτυξη του νέου concept rnlt©, εγκαινίασε το boutique κατάστημα rnlt© στο Κολωνάκι. Με αυτό επισφραγίζεται η θέση της Ελλάδας ως κομβική αγορά στη νέα εποχή Renault, φέρνοντας τη μάρκα στο κέντρο της πόλης και δημιουργώντας έναν σύγχρονο, φιλόξενο χώρο επαφής με το κοινό.

Το rnlt© στο Κολωνάκι άνοιξε τις πύλες του σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, στη Σκουφά 8, σε απόσταση αναπνοής από τη θρυλική πλατεία. Σε μια τοποθεσία υψηλού συμβολισμού και έντονης αστικής ταυτότητας, η Renault φέρνει τη νέα φιλοσοφία λιανικής της στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας.

Τα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποιήθηκαν από τον CEO της Renault και Chief Growth Officer του Renault Group, κ. Fabrice Cambolive, παρουσία κορυφαίων στελεχών της γαλλικής μάρκας, τα οποία εξέφρασαν τη θερμή τους υποστήριξη για την ελληνική αυτή πρωτοβουλία.

Το αθηναϊκό rnlt© δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη σημείο παρουσίας της Renault. Πρόκειται για μια εμπειρία που στηρίζεται στη βαθιά κληρονομιά των 127 ετών ιστορίας της Renault, αλλά και στη δυναμική, σύγχρονη ταυτότητα της πιο επιτυχημένης γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως — μιας μάρκας που συνεχίζει να καινοτομεί, να εξελίσσεται και να διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας.

Πηγή: skai.gr

