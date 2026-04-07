Το ιδανικό SUV για αποδράσεις κάθε εποχή είναι το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E

Καθώς ο χειμώνας σιγά-σιγά μας αποχαιρετά και δίνει τη θέση του στις πρώτες ηλιόλουστες ανοιξιάτικες ημέρες, η ανάγκη για απόδραση στη φύση γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πάψει προ πολλού να περιορίζουν τους ορίζοντες τους στα στενά όρια των μεγάλων πόλεων. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πολύ απλός: ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV μπορεί τώρα να υποστηρίξει με την ίδια άνεση τόσο μια χειμερινή εξόρμηση στα χιόνια όσο και μια ανοιξιάτικη εξόρμηση στην ανθισμένη φύση, χωρίς κανένα απολύτως άγχος για την αυτονομία και τη φόρτιση της μπαταρίας - και δίχως συμβιβασμούς σε επιδόσεις και πρακτικότητα.

Το νέο Ford Puma Gen-E έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό: ότι η απόλαυση μιας απόδρασης πίσω από το τιμόνι ενός ηλεκτρικού SUV παραμένει αμείωτη κάθε εποχή του χρόνου, συνδυάζοντας τις μηδενικές εκπομπές ρύπων με την προηγμένη τεχνολογία.

Η μέγιστη απόδοση των 168 ίππων και η άμεσα διαθέσιμη ροπή των 290 Nm του ηλεκτρικού κινητήρα χαρίζουν στο νέο Puma Gen-E επιδόσεις που ταιριάζουν γάντι σε διαδρομές εκτός των ορίων της πόλης. Τόσο στο ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο όσο και στο επαρχιακό δίκτυο ακόμα και με πλήρες φορτίο, η άμεση απόκριση προσφέρει ακαριαίες επιταχύνσεις, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των επιβατών. Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση της μπαταρίας στο δάπεδο εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και σταθερότητα σε κάθε δρόμο, διατηρώντας αναλλοίωτη την οδηγική ποιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα Ford.

Ταυτόχρονα, η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ford Puma Gen-E προσφέρει αυτονομία έως και 376 km, απόσταση που καλύπτει άνετα μια τυπική απόδραση στο βουνό και την επιστροφή χωρίς να απαιτείται στάση για φόρτιση. Ακόμα όμως και αν χρειαστεί να επαναφορτίσει κανείς την μπαταρία, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε παροχή DC με ισχύ έως 100 kW που παρέχει το ηλεκτρικό κύκλωμα του νέου Puma Gen-E μειώνει τον χρόνο αναμονής για την αναπλήρωση της ενέργειας από 10% σε 80% σε μόλις 23 λεπτά,

Σε κάθε όμως ταξίδι και απόδραση η πρακτικότητα που προσφέρει το αυτοκίνητο – ηλεκτρικό ή μη - παραμένει κεντρικό στοιχείο. Με το καινοτόμο MegaBox και συνολικά με χώρο αποσκευών που φτάνει σε χωρητικότητα τα 574 λίτρα, αλλά και τον πολυμορφικό του σχεδιασμό, το νέο Puma Gen-E είναι ο ιδανικός σύντροφος για τη μεταφορά του εξοπλισμού σκι στις κορυφές των βουνών το χειμώνα και παραμένει εξίσου έτοιμο να φιλοξενήσει με άνεση τα είδη πεζοπορίας ή κάμπινγκ που απαιτούν οι ανοιξιάτικες εξορμήσεις.

Συνδυάζοντας κορυφαία ισχύ και συμπεριφορά, αδιαπραγμάτευτη αυτονομία, γρήγορη φόρτιση, και απαράμιλλη πρακτικότητα, το νέο Puma Gen-E συνθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους βλέπουν τις εξορμήσεις στη φύση ως στάση ζωής και αναζητούν ένα SUV που να μπορεί να τους ακολουθήσει παντού.

Πηγή: skai.gr

