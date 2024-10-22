Geely: Η κορυφαία μάρκα αυτοκινήτων της Κίνας στην Ελλάδα

Ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ομίλους αυτοκινήτων, θα εισέλθει στην Ελλάδα στις αρχές του 2025 με γκάμα μοντέλων όπως Electric, Plug in και Hybrid. Η Geely θα εισαχθεί από την GEO Mobility Hellas S.A., θυγατρική της Union Group – μιας πολυεθνικής εταιρείας με εκτεταμένες συμμετοχές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και του Real Estate. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια επέκταση της Geely και στην Ευρώπη.

Το πρώτο μοντέλο που θα εισάγει η Geo Mobility Hellas στην Ελλάδα θα είναι το Geely Galaxy EX5 – ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, προηγμένο ηλεκτρικό C - SUV με 215 ίππους, με αυτονομία 425 χιλιομέτρων (WLTP) με μία μόνο φόρτιση. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με την καινοτόμο μπαταρία Geely Short Blade, σχεδιασμένη για διάρκεια ζωής έως και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα προηγμένων συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας ADAS. Η Geo Mobility Hellas σχεδιάζει να επεκτείνει το φάσμα των προσφορών στην Ελλάδα με επιπλέον Plug-In ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα ως μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας της Geely.



