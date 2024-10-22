Νέο Audi A5: Όταν ο μοντέρνος σπορ χαρακτήρας συναντά το premium DNA

Η Audi ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη της ιστορία στη μεσαία κατηγορία με τη νέα οικογένεια A5. Η δυναμική σχεδιαστική γραμμή της τελευταίας γενιάς, που τώρα ονομάζεται Audi A5, κυκλοφορεί 30 χρόνια μετά το πρώτο Audi A4 και γοητεύει με το premium DNA και τις αναλογίες του. Οι δύο εκδόσεις αμαξώματος Sedan και Avant, εκπροσωπούν τέλεια τον σπορ χαρακτήρα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Audi. Η νέα σχεδίαση στο εσωτερικό σε συνδυασμό με τα πλήρως ψηφιοποιημένα όργανα και χειριστήρια και με τα υψηλής ποιότητας υλικά, δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης στο εσωτερικό.

Η νέα φιλοσοφία λειτουργίας αυξάνει την αλληλεπίδραση με το όχημα. Οι αποδοτικοί εξηλεκτρισμένοι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα δυναμικά μοντέλα S ολοκληρώνουν τη γκάμα των μοντέλων Α5. Με την επέκταση της γκάμας των μοντέλων της, η AUDI AG αναδιάρθρωσε την ονομασία των οχημάτων της μέσα στο 2024. Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στους αριθμούς που χρησιμοποιούνται στα ονόματα των ηλεκτρικών και των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο εξής, οι ζυγοί αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, οι μονοί αριθμοί τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Με το ντεμπούτο της τελευταίας γενιάς, το Audi A4, ένα επί σειρά ετών best-seller μοντέλο, θα ονομάζεται πλέον Audi A5 και θα παράγεται στο Neckarsulm. Διατίθεται σε τέσσερις νέες εκδόσεις αμαξώματος: ως A5 Sedan, S5 Sedan, A5 Avant και S5 Avant. Αυτές οι εκδόσεις είναι τα πρώτα μοντέλα που κυκλοφορούν βασισμένα στην Premium Platform Combustion (PPC), τη νέα πλατφόρμα για μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, δήλωσε σχετικά με τη νέα οικογένεια μοντέλων: «Σε συνδυασμό με την επέκταση της αμιγώς ηλεκτρικής μας γκάμας, λανσάρουμε μια νέα γενιά μοντέλων με ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η οικογένεια Audi A5 με τη σπορ σχεδίαση, το εντελώς νέο εσωτερικό και την εξελιγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων, είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η προηγμένη τεχνολογία MHEV plus επιτρέπει μερικώς ηλεκτρική και επομένως ακόμα πιο αποτελεσματική οδήγηση.»

Τα νέα μοντέλα έχουν μεγαλώσει σε μήκος και πλάτος. Η Audi επεκτείνει επίσης τον βασικό εξοπλισμό τους, τοποθετώντας το νέο Audi A5 στο ανώτερο τμήμα της μεσαίας κατηγορίας. Η νέα εμπειρία χρήστη που βασίζεται στην έκδοση 1.2 της E³ ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής, ταιριάζει με αυτή τη φιλοδοξία. Ο προαιρετικός εξοπλισμός έχει κατανεμηθεί σε διάφορα εξοπλιστικά πακέτα.

Δυναμική και μυώδης εξωτερική σχεδίαση

Η πλήρως επανασχεδιασμένη οικογένεια A5 έχει ισχυρή και καθαρή σχεδίαση. Οι τροποποιημένες αναλογίες με το μακρύ μεταξόνιο, τους μεγάλους τροχούς και το χαμηλό σπορ αμάξωμα ενσαρκώνουν προοδευτική δυναμική και υψηλά πρότυπα πολυτέλειας. Στο Sedan, η σπορ και συμπαγής καμπίνα εκτείνεται προς τα πίσω με μια αεροδυναμική καμπύλη, ενώνεται με το πίσω παρμπρίζ σε κουπέ φιλοσοφία σχεδίασης και καταλήγει στην πόρτα του χώρου αποσκευών με μία εντυπωσιακή ανάγλυφη αεροτομή.

Η πέμπτη πόρτα, η οποία είναι νέα σε αυτή την κατηγορία, προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό σχεδίασης και λειτουργικότητας. Ανοίγει ενιαία με το πίσω παρμπρίζ και το μέγεθός της διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στο χώρο αποσκευών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εντελώς νέα φιλοσοφία σχεδίασης Sedan για την Audi. Στο Avant, η δυναμική και εκτεταμένη σχεδιαστική γραμμή οροφής συγχωνεύεται σε μια απρόσκοπτα ενσωματωμένη αεροτομή οροφής που εκτείνεται στο σπορ, επίπεδο πίσω παρμπρίζ. Οι κεκλιμένες κολόνες D τονίζουν τη δυναμική πλευρική όψη του A5 Avant.

Στο μπροστινό μέρος κυριαρχεί η φαρδιά και η σημαντικά πιο επίπεδη μάσκα Singleframe με τρισδιάστατη κυψελοειδή δομή. Σε συνδυασμό με τη λεπτή σχεδίαση των προβολέων, διαμορφώνεται η νέα μπροστινή σχεδίαση του οχήματος και του δίνει μια εντυπωσιακή και δυναμική έκφραση. Επιπρόσθετα, το καπό ευθυγραμμίζεται με το μπροστινό τμήμα. Οι προεξοχές που εκτείνονται εντυπωσιακά από την περιοχή των ώμων στους μπροστινούς και πίσω τροχούς παραπέμπουν στο θρυλικό Audi Urquattro και αποτελούν κεντρικό στοιχείο του σχεδιαστικού DNA της Audi.

Το εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό πίσω μέρος συνδυάζει σπορ, συναισθηματική σχεδίαση και έξυπνη τεχνολογία. Ο συνδυασμός γλυπτικής γεωμετρίας και μίας συνεχούς, τρισδιάστατης φωτεινής λωρίδας προσδίδει στο πίσω μέρος του νέου Audi A5 εντυπωσιακή παρουσία και δυναμική. Άλλα σημαντικά σημεία της πίσω σχεδίασης είναι η καθαρές, μοντέρνες γραμμές στον προφυλακτήρα που ενσωματώνουν σκούρο διαχύτη και υψηλής ποιότητας ορθογώνιες απολήξεις εξάτμισης.

Νέα πρότυπα στον ψηφιακό φωτισμό

Η οικογένεια Audi A5 προσφέρει ψηφιακά φώτα ημέρας με τεχνολογία LED μπροστά και ψηφιακά πίσω φώτα OLED δεύτερης γενιάς στο πίσω μέρος. Με περίπου 60 τμήματα ανά ψηφιακό OLED πάνελ, τα πίσω φώτα μετατρέπονται σε μια εντυπωσιακή οθόνη στο πίσω μέρος του A5.

Αυτό επιτρέπει την επικοινωνία Car2X και αυξάνει την ασφάλεια στο δρόμο - για παράδειγμα με τη νέα λειτουργία Communication light. Τα δυναμικά εφέ φωτισμού κατά το ξεκλείδωμα και την έξοδο από το όχημα αντικατοπτρίζουν την αισθητική της κίνησης ως μέρος του DNA της Audi. Οι digital υπογραφές φωτισμού θέτουν νέα πρότυπα στην τεχνολογία φωτισμού.

Οι προβολείς και τα πίσω φώτα έχουν τρισδιάστατο σχεδιασμό, προσφέροντας τις προαιρετικά διαθέσιμες digital υπογραφές φωτισμού, συνδυάζοντας τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Η τεχνολογία συναντά την άνεση στο νέο εσωτερικό

Η σχεδίαση του εσωτερικού του νέου Audi A5 βασίζεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, το εσωτερικό έχει ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή είναι σταθερά προσανατολισμένο στις ανάγκες των επιβατών του. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το ψηφιοποιημένο εσωτερικό (Digital Stage) που ενσωματώνεται καθαρά στο οπτικό πεδίο του οδηγού και του συνοδηγού με τη μορφή των οθονών Audi MMI. Με τη φιλοσοφία Material Driven Design, το Audi A5 ικανοποιεί την απαίτηση για ευρυχωρία με υψηλό επίπεδο άνεσης. Η καθαρή διάταξη και η εύκολη λειτουργία του εσωτερικού προσφέρουν μια μοναδική αίσθηση, αποτελώντας το τέταρτο χαρακτηριστικό: την οπτική καθαρότητα (Visual Clarity). Σε αυτό προστίθεται ο προαιρετικά διαθέσιμος δυναμικός διαδραστικός φωτισμός για να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση του αυτοκινήτου με τους επιβάτες.

Πανοραμική οθόνη Audi MMI και Head-up Display

Η νέα φιλοσοφία λειτουργίας της οικογένειας Audi A5 αυξάνει την αλληλεπίδραση με το όχημα χάρη στη νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική. Το νέο Audi A5 ενσωματώνεται αρμονικά στον ψηφιακό κόσμο και προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία συνδεσιμότητας. Η λεπτή πανοραμική οθόνη Audi MMI με κυρτή σχεδίαση είναι τεχνολογίας OLED. Αποτελείται από το Audi virtual cockpit με οθόνη 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 14,5 ιντσών. Η Audi ολοκληρώνει την ψηφιακή εμπειρία για τους μπροστινούς επιβάτες με την προαιρετικά διαθέσιμη οθόνη συνοδηγού MMI 10,9 ιντσών, η οποία είναι τέλεια ενσωματωμένη στη σχεδίαση του ταμπλό. Το νέο A5 διαθέτει Head-up display που έχει εξελιχθεί περαιτέρω σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Για πρώτη φορά, ο οδηγός έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει το όχημα και τις λειτουργίες του infotainment μέσω του Head-up display.

Προηγμένο υβριδικό σύστημα τεχνολογίας MHEV plus

Το νέο ήπια υβριδικό σύστημα τεχνολογίας MHEV plus που βασίζεται σε ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2 ενώ αυξάνει την απόδοση. Η γεννήτρια ισχύος του κινητήριου συστήματος (PTG) επιτρέπει τη μερικώς ηλεκτρική οδήγηση που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το νέο σύστημα τεχνολογίας MHEV plus παρέχει στο Audi A5 σημαντικά πλεονεκτήματα στις εκπομπές ρύπων CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου , σε σύγκριση με ένα σύστημα τεχνολογίας MHEV.



Το σύστημα PTG μπορεί επίσης να προσθέσει έως και 18 kW (24 PS) ηλεκτρικής ισχύος στη συνολική ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Κατά την επιβράδυνση, το PTG τροφοδοτεί ενέργεια πίσω στην μπαταρία (ανάκτηση ενέργειες) έως και 25 kW. Ως αποτέλεσμα, οι αμιγώς ηλεκτρικοί ελιγμοί και το παρκάρισμα είναι δυνατά σε κάποιο βαθμό. Χάρη στην επιλογή χρήσης ηλεκτρικού συμπιεστή κλιματισμού, το σύστημα κλιματισμού μπορεί επίσης να λειτουργήσει όταν το όχημα είναι σταματημένο στα φανάρια και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι σβηστός.

Με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φρένων με δυνατότητα μικτής λειτουργίας σύστημα πέδησης (iBRS), το πεντάλ φρένου και τα υδραυλικά φρένων μπορούν να αποσυνδεθούν πλήρως. Σε μοντέλα με το σύστημα MHEV plus, για παράδειγμα, επιτυγχάνει την απαραίτητη επιβράδυνση χωρίς να χρησιμοποιεί τα φρένα τριβής χάρη στο αναγεννητικό φρενάρισμα. Αυτό σημαίνει ότι η επιβράδυνση επιτυγχάνεται αρχικά αποκλειστικά με ανάκτηση ενέργειας. Τα συμβατικά φρένα επεμβαίνουν μόνο όταν το πεντάλ του φρένου πατηθεί πιο δυνατά. Η αίσθηση του φρένου παραμένει ανεπηρέαστη από αυτό.

Διαθέσιμοι κινητήρες κατά το λανσάρισμα

Οι αποδοτικοί κινητήρες της οικογένειας Audi A5 Sedan & Avant καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών: κινητήρες βενζίνης, κινητήρες πετρελαίου με τεχνολογία Mild Hybrid Plus και Sport κινητήρες. Οι συνδυασμοί κινητήρων με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ο βαθμός εξηλεκτρισμού και ο τύπος του κινητήριου συστήματος είναι προσανατολισμένος στο να καλύψει τις προσδοκίες των πελατών μας.

Ο δίλιτρος κινητήρας βενζίνης TFSI στο Audi A5 Sedan με ισχύ 204 hp και ροπή 340 Nm είναι εξοπλισμένος με υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου (VTG) και λειτουργεί με μια τροποποιημένη διαδικασία καύσης που είναι ιδιαίτερα αποδοτική ως προς την κατανάλωση καυσίμου υπό μερικό φορτίο. Η τεχνολογία VTG επιτρέπει τη σταθερή και ευέλικτη ανάπτυξη ροπής ακόμα και σε χαμηλές στροφές κινητήρα σε βενζινοκινητήρες. Ο τετρακύλινδρος τούρμπο κινητήρας διατίθεται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη και σύστημα κίνησης στους εμπρόσθιους τροχούς.

Audi A5 Sedan TFSI S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 6,7. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 152.

Ο δίλιτρος κινητήρας πετρελαίου TDI με ισχύ 204 hp και ροπή 400 Nm διατίθεται στο Audi A5 Sedan και Avant με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη και κίνηση στους μπροστινούς τροχούς ή με σύστημα quattro ultra. Με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της άνεσης, ο κινητήρας είναι εξηλεκτρισμένος χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία MHEV plus. Τo εξηλεκτρισμένο κινητήριο σύστημα μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2 χάρη στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Επιπλέον, η άνεση του TDI ενισχύεται περαιτέρω από μία 48 Volt γεννήτρια εκκίνησης για ομαλή εκκίνηση του κινητήρα. Ο χρόνος αντίδρασης κατά την εκκίνηση μειώνεται και το αυτοκίνητο είναι αισθητά πιο ευέλικτο.



Audi A5 Sedan TDI Hybrid S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 4,8. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 125.

Audi A5 Sedan TDI Hybrid quattro S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 5,0. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 132.

Audi A5 Avant TDI Hybrid S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 4,9. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 127.

Audi A5 Avant TDI Hybrid quattro S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 5,1. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 134.

Η έκδοση S5 Sedan και Avant είναι ένα σπορ αυτοκίνητο που βασίζεται στον κινητήρα V6 TFSI 3,0 λίτρων με ισχύ 367 hp και ροπή 550 Nm. Διαθέτει υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου (VTG) και τεχνολογία MHEV plus για πρώτη φορά. Το εξελιγμένο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη S tronic στο Audi S5 είναι σχεδιασμένο για περισσότερη ροπή, μειώνει επίσης το βάρος στον μπροστινό άξονα και βελτιώνει την ευελιξία.

Ο εξηλεκτρισμένος κινητήρας μέσω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας (48 Volt) οδηγεί σε μειωμένες εκπομπές ρύπων CO2. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του το S5 Sedan TFSI έχει μειωμένες εκπομπές CO2 έως και 14 g/km. Η γρήγορη και δυναμική ανάπτυξη ροπής υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα του S5. Το στάνταρ σπορ διαφορικό quattro με κατανομή ροπής σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη τετρακίνησης είναι ρυθμισμένος για πλευρικά δυναμικά χαρακτηριστικά στο υψηλότερο επίπεδο.

Audi S5 Sedan TFSI Hybrid quattro S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 7,5. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 170.

Audi S5 Avant TFSI Hybrid quattro S tronic 204 HP: Κατανάλωση καυσίμου (μεικτός κύκλος) σε l/100 km: 7,6. Εκπομπές ρύπων CO2 (μεικτός κύκλος) σε g/km: 172.

Δυναμική σχεδίαση πλαισίου και συστήματος διεύθυνσης

Χάρη στη συνεχή εξέλιξη της ανάρτησης, το νέο Audi A5 μεταφέρει στο δρόμο τα χαρακτηριστικά οδήγησης που είναι αντιπροσωπευτικά της Audi. Ως αποτέλεσμα εκτενούς εργασίας στις λεπτομέρειες της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης, το Audi A5 προσφέρει ακριβή, αβίαστο και σε μεγάλο βαθμό ουδέτερο χειρισμό, που αν επιλεγεί η προαιρετικά διαθέσιμη ανάρτηση με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ, μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά ανάμεσα στην άνεση και τη σπορ οδηγική συμπεριφορά. Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης στο νέο μοντέλο, έχει γίνει επίσης πολύ πιο ακριβές.



Κυκλοφορία στην αγορά και τιμές

Η Audi ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία της στη μεσαία κατηγορία με τη νέα οικογένεια Α5. Τα Audi A5 και Audi S5 Sedan και Avant θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο. Η οικογένεια Audi A5 θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία από τα τέλη Οκτωβρίου του 2024.





Πηγή: skai.gr

