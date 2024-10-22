Renault Group: Στο πλευρό του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια

Το Renault Group και η Γραμματεία του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, ανακοίνωσαν μια συνεργασία με επίκεντρο την οδική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, που στόχο έχει να παρέχει εκπαίδευση, και να εξελίξει τεχνολογικές καινοτομίες που θα σώσουν ζωές. Υποστηρίζοντας την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, το Renault Group επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να εργαστεί για μια ακόμη πιο ασφαλή και πιο προσιτή κινητικότητα, προς όφελος όλων των χρηστών των δρόμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διετούς συνεργασίας, το Renault Group θα μοιραστεί με τον Ειδικό Απεσταλμένο την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει μέσω της μακροχρόνιας δέσμευσής του στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

To Renault Group υποστηρίζει τον ΟΗΕ στην προσπάθειά του για μείωση στο μισό του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, παγκοσμίως.

«Για τη Renault, η σοβαρή ενασχόληση με την ασφάλεια δεν σημαίνει απλώς να τηρούμε τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, αλλά και να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα, καθοδηγούμενοι από τις αντιλήψεις και την αποφασιστικότητά μας, ώστε να κάνουμε τη διαφορά. Βρίσκοντας λύσεις που κάνουν τα αυτοκίνητά μας ακόμα πιο ασφαλή και προωθώντας την καινοτομία για όλους, πρωτοπορούμε στην τεχνολογία και αναλαμβάνουμε δράσεις που μπορούν να κάνουν πιο ασφαλή την κινητικότητα, ενώ κατατάσσουμε το θέμα στην κορυφή της ατζέντας μας. Γι' αυτό νιώθω πολύ χαρούμενος που υποστηρίζουμε τη δέσμευση του Jean Todt και των Ηνωμένων Εθνών για την οδική ασφάλεια».» Luca de Meo, Chief Executive Officer του Renault Group.



Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Renault Group

Το Renault Group εξελίσσει το όραμά του για μία υπεύθυνη κινητικότητα νέας γενιάς, με βάση τις δεσμεύσεις του να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και των θυμάτων, να θέσει την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου ως κορυφαία προτεραιότητα, να μελετήσει τη συμπεριφορά του οδηγού και να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του προς την καινοτομία, να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο ασφαλείας των μοντέλων του, καθώς και των υπηρεσιών διάσωσης και παροχής βοηθείας.

Η πολιτική και η δράση του Group για την οδική ασφάλεια ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, που χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες – πρόληψη, διόρθωση, προστασία και διάσωση – ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογίες που παρεμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τροχαία ατυχήματα. Αυτό το ταξίδι συνεχούς βελτίωσης, που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, βασίζεται σε μια μοναδική στον κόσμο βάση δεδομένων ατυχημάτων, στην τεχνογνωσία των εξειδικευμένων ομάδων και τη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες διάσωσης, την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές, αλλά και τις δημόσιες αρχές που εργάζονται όλοι μαζί με κοινό στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καθιστώντας την κινητικότητα ασφαλέστερη και προσβάσιμη από όλους.

Η δέσμευση του Group για την οδική ασφάλεια εντάσσεται στο πρόγραμμα Human First, το οποίο ξεκίνησε η Renault το 2023, για να παρουσιάσει στο κοινό όλες τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Η Renault κάνει πολλά περισσότερα από το να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ασφαλή αυτοκίνητα. Εργάζεται με όραμα να κάνει τους δρόμους και όλους όσους βρίσκονται σε αυτούς, ασφαλέστερους: εξελίσσει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και άλλα συστήματα ασφαλείας, ενώ συνεργάζεται στενά με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, το Μαρόκο και τη Λατινική Αμερική. Το Group επενδύει συστηματικά στο κομμάτι της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), για την ταχεία ανάπτυξη των ενσωματωμένων τεχνολογιών (πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν το Safety Score και το Safety Coach) και των δικτυωμένων υπηρεσιών.

Εξαιρετικά ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση

Σε έναν κόσμο όπου τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παιδιών και νέων ηλικίας 5 έως 29 ετών (Π.Ο.Υ 2023), υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και την προώθηση των στόχων για ασφαλέστερους δρόμους.

" Το 2021 υπολογίζεται ότι 1,19 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τροχαία ατυχήματα. Αυτά τα νέα στοιχεία του Π.Ο.Υ. μας δίνουν μια αίσθηση της φρίκης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο επείγον να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με εταιρείες όπως η Renault, για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το μακελειό και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την μάστιγα που έχει πάρει τη μορφή μίας ύπουλης πανδημίας. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και των δημόσιων φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των κατασκευαστών αυτοκινήτων, δεν θα επιτύχουμε τον στόχο μας να μειώσουμε κατά το ήμισυ τον αριθμό των θυμάτων στους δρόμους, μέχρι το 2030. Συγχαίρω το Renault Group για την πρωτοβουλία και τη δέσμευσή του να συμπορευθεί μαζί μας σε αυτή τη μάχη». Jean Todt, Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια

Στοιχεία και αριθμοί για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2023)…

• 1,19 εκατομμύρια θάνατοι από τροχαία ατυχήματα το 2021

• Η κύρια αιτία θανάτων μεταξύ παιδιών και νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών

• Μόνο 7 χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Σουηδία) έχουν εφαρμόσει τις βέλτιστες νομοθετικές πρακτικές του ΠΟΥ, σχετικά με πέντε αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων: υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ και οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση κράνους και μη χρήση παιδικών καθισμάτων για τη μεταφορά παιδιών

• Μόνο 10 χώρες (Λευκορωσία, Μπρουνέι Νταρεσαλάμ, Δανία, Ιαπωνία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βενεζουέλα) κατάφεραν να μειώσουν τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα σε ποσοστό πάνω από 50% μεταξύ 2010 και 2021

… και στο Renault Group

• Το Group βελτιστοποιεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια το επίπεδο ασφαλείας στα οχήματά του

• 600 μηχανικοί και τεχνικοί εργάζονται στον τομέα της ασφάλειας

• Πάνω από 2.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετίζονται με την ασφάλεια από το 1970

• 3 εξειδικευμένα, υπερσύγχρονα τεχνικά κέντρα στη Γαλλία:

- Lardy: crash tests, δοκιμές κινητήρων σε πάγκο

- Aubevoye: επίπεδο πρόσφυσης και οδική συμπεριφορά

- Technocentre: design, εξομοιωτής ROADS (Renault Operational Advanced Driving Simulator)

• Εργαστήριο μελέτης ατυχημάτων, βιο-μηχανικής, και Ανθρώπινης Συμπεριφοράς με εμπειρία 55 ετών

• Κάθε μοντέλο της Renault διατίθεται πλέον με το σύστημα QRescue

• Κάθε ηλεκτρικό και plug-in υβριδικό όχημα της Renault διαθέτει πλέον και το σύστημα Πρόσβασης στον Πυροσβέστη (Fireman Access)

• Περισσότεροι από 5.000 πυροσβέστες εκπαιδεύτηκαν σε 19 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Λατινική Αμερική

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.