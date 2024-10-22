Μια ολοκληρωμένη εμπειρία φόρτισης προσφέρει η ΔΕΗ στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, με την ενεργοποίηση του bluePass, της νέας υπηρεσίας της ΔΕΗ που με σταθερή χρέωση κάθε μήνα συνδυάζει την φόρτιση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue με τη φόρτιση στο σπίτι.

Με την ενεργοποίηση του bluePass στην εφαρμογή myΔΕΗ, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν τη δυνατότητα, με €20 επιπλέον στον μηνιαίο λογαριασμό τους, να αποκτήσουν 50kWh κάθε μήνα για φόρτιση σε όλους τους δημόσια προσβάσιμους φορτιστές του δικτύου ΔΕΗ blue με επιπλέον δώρο 50 kWh/μήνα για φόρτιση στο σπίτι.

Παράλληλα, μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 15% οικιακούς φορτιστές και να επωφεληθούν από τη δυνατότητα εγκατάστασης τους από τη ΔΕΗ blue.

Ακόμη, ενεργοποιώντας το bluePass, οι χρήστες myΔΕΗ κερδίζουν 500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN, ενώ παράλληλα επωφελούνται από προσφορές και εκπτώσεις κορυφαίων brand της αγοράς μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons.

Διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2.400 σημεία φόρτισης, η ΔΕΗ επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου φορτιστών και ταχυφορτιστών ΔΕΗ blue, ενώ παράλληλα εξελίσσει τις υπηρεσίες της δημιουργώντας έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων για τους οδηγούς της ηλεκτροκίνησης.

Η ΔΕΗ, ηγέτιδα δύναμη στην ενέργεια, ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πράσινων μετακινήσεων με όχημά της τη ΔΕΗ blue.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.