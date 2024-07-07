Ο βασιλιάς επέστρεψε!



Μετά από ένα συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις Grand Prix στο Σίλβερστοουν, ο Λιούις Χάμιλτον αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά από 2,5 χρόνια, μετά από εκείνη την πρωτιά του στη Σαουδική Αραβία, το 2021!



Αυτή ήταν η νίκη νούμερο 104 στην «πλούσια» καριέρα του Βρετανού θρύλου, ο οποίος παράλληλα έκανε και ρεκόρ, αφού με τις 9 νίκες που έφτασε στο Σίλβερστοουν, ξεπέρασε τις 8 του Σουμάχερ και έγινε ο πιλότος με τις περισσότερες νίκες σε ένα circuit!



Έτσι, Mercedes πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, μετά από εκείνη του Ράσελ στην Αυστρία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull τερμάτισε στη 2η θέση και ο Λάντο Νόρις με McLaren στην 3η, ενώ ο Ράσελ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την pole pisition που είχε, αφού εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα στον 34ο γύρο. Στην 4η θέση τερμάτισε ο Πιάστρι και στην 5η ο Σάινθ, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε 14ος.



Ο αγώνας:



Καθαρή η εκκίνηση, με τις δύο Mercedes να παραμένουν στο 1-2 και με τον Φερστάπεν να περνά τον Νόρις ανεβαίνοντας 3ος, ενώ ο Λεκλέρ κέρδισε τρεις θέσεις, ανεβαίνοντας από 11ος, 8ος! Χαμένος των πρώτων γύρων ο Χούλκεμπεργκ, ο οποίος από 6ος έπεσε στην 9η θέση. Παράλληλα, η Alpine του Γκασλί έβγαλε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων από τον γύρο σχηματισμού, εγκαταλείποντας πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.





Οι 10 πρώτοι γύροι κύλησαν χωρίς μεγάλες συγκινήσεις και με την πρώτη δεκάδα να παραμένει καθαρή, ενώ ο Λεκλέρ είχε πολύ καλό ρυθμό, προσπερνώντας και τον Στρολ, για να ανέβει 7ος και πίσω από τον ομόσταυλό του, Σάινθ. Παράλληλα, ο ταχύτατος Νόρις εκμεταλλεύτηκε το DRS και πήρε πίσω την 3η θέση από τον Φερστάπεν, στον 15ο γύρο, ενώ στον 17ο ο Ολλανδός είδε και τη δεύτερη McLaren, του Πιάστρι, να τον προσπερνά, πέφτοντας 5ος.

Στον 18ο γύρο ξεκίνησε να βρέχει και… ήρθαν τα πάνω κάτω, με τον Χάμιλτον να προσπερνά τον Ράσελ και με τις δύο Mercedes να μονομαχούν και να βγαίνουν εκτός πίστας, ενώ ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και αφού αρχικά ανέβηκε 2ος, στη συνέχεια πέρασε και τον Χάμιλτον, παίρνοντας την πρωτοπορία. Παράλληλα, με τις Mercedes να συνεχίζουν να γλιστρούν, ο Πιάστρι ανέβηκε 2ος για το 1-2 της McLaren, ενώ ο Λεκλέρ μπήκε για αλλαγή ελαστικών και έπεσε 16ος. Όσο για τον Φερστάπεν, συνέχισε να μην βρίσκει ρυθμό, βλέποντας τον Σάινθ να πλησιάζει τους καθρέπτες του.

Η βροχή επέστρεψε στον 26ο γύρο, με τον Φερστάπεν να μπαίνει πρώτος στα πιτς για να αλλαγή ελαστικών, ενώ στη συνέχεια μπήκαν όλοι για να βάλουν την ενδιάμεση γόμα, με τον Πιάστρι να παραμένει μέσα για έναν ακόμα γύρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψει στην πίστα 6ος, με τον Νόρις να παραμένει πρώτος, έχοντας πίσω του τον Χάμιλτον, ενώ στην 3η θέση ανέβηκε ο Φερστάπεν. Παράλληλα, ο Ράσελ εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα στον 34ο γύρο, ολοκληρώνοντας άδοξα τον αγώνα που ξεκίνησε έχοντας την pole position.







Με την πίστα πλέον στεγνή, οι οδηγοί επέστρεψαν στα πιτς για την τελευταία αλλαγή ελαστικών τους, με τον Χάμιλτον να επωφελείται και να επιστρέφει στην πρώτη θέση, 2,5’’ μπροστά από τον Νόρις, με αμφότερους να βάζουν μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ ο 3ος Φερστάπεν επέστρεψε με σκληρή γόμα και ανέβαζε ρυθμό, με 10 γύρους να απομένουν για το φινάλε! Τελικά, ο Φερστάπεν κατάφερε να περάσει τον Νόρις στον 49ο γύρο, αλλά δεν πρόλαβε να απειλήσει τον Χάμιλτον, ο οποίος αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία, πανηγυρίζοντας την ιστορική επιστροφή του στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια!



Επόμενη στάση για το πρωτάθλημα της Formula 1 η Ουγγαρία, το τριήμερο 19-21 Ιουλίου!



Αναλυτικά η κατάταξη του αγώνα:



