Εκπληξη από την Tesla στο β' τρίμηνο - Τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Καλύτερα των εκτιμήσεων είναι τα αποτελέσματα β' τριμήνου που ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, με αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής της μετοχής της.

Σύμφωνα με το CNBC η εταιρεία του Elon Musk στο β' τρίμηνο του έτους παρέδωσε 443.956 οχήματα, ενώ η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 410.831 οχήματα.

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πως οι παραδόσεις θα ήταν 439.000, με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της FactSet StreetAccount. Ο συνολικός αριθμός παραδόσεων για το β' τρίμηνο είναι χαμηλότερος κατά 4,8% από τις 466.140 παραδόσεις του περυσινού β' τριμήνου, αλλά υψηλότερα κατά 14,8% από το πρώτο τρίμηνο.

Η μετοχή της Tesla κατέγραψε άνοδο 8,8% στα 228,29 δολ. Από την αρχή του έτους και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή κατέγραφε απώλειες 16%.

Τον Απρίλιο η Tesla είχε ανακοινώσει πτώση 8,5% στις παραδόσεις α' τριμήνου, την πρώτη μείωση από το 2020. Μερικές εβδομάδες αργότερα η εταιρεία ανακοίνωσε υποχώρηση 13% στα έσοδα του α' τριμήνου "κυρίως λόγω της χαμηλότερης μέσης τιμής πώλησης"

Οι υποτονικές πωλήσεις οφείλονται εν μέρει στο κλείσιμο εργοστασίων το οποίο πυροδότησε υποτιθέμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο της Tesla στη Γερμανία, καθώς και οι καθυστερήσεις στις μεταφορές μέσω πλοίων, απόρροια των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

