Στις 7 Ιουλίου μπαίνουν σε εφαρμογή τα νέα υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας του GSR2, οπότε από αυτή την ημερομηνία και έπειτα, όλα τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας.

Τα νέα συστήματα ασφαλείας - που διορθώνουν τα λάθη του οδηγού και μειώνουν αισθητά τις πιθανότητες ατυχήματος - περιλαμβάνουν:

το σήμα έκτακτης ανάγκης (ESS),

το Alcohol Interlock (ALC),

την προειδοποίηση για υπνηλία και προσοχή οδηγού (DDR-AW),

στο σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS),

το Intelligent Speed Assistance (ISA),

το σύστημα ανίχνευσης οπισθοπορείας (REV),

την προειδοποίηση σύγκρουσης πεζών και ποδηλάτων (PCW) και

το σύστημα πληροφοριών τυφλού σημείου (BLIS).

Τα συγκεκριμένα συστήματα

Θα ανέβουν οι τιμές αγοράς και service

Το GSR2 εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις και προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού, τα οποία μέχρι σήμερα τα συναντά κανείς μόνο σε ακριβά και πολυτελή μοντέλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος των αυτοκινήτων να ανέβει ακόμη περισσότερο, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και το κόστος συντήρησης των οχημάτων.

Το κέρδος όμως για την ΕΕ θα είναι τεράστιο, καθώς αυτά θα μειώσουν τα ποσοστά των ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους και κατά συνέπεια το κόστος των ασφαλίστρων.

Η εισαγωγή περισσότερων συστημάτων ασφαλείας πρόκειται να επηρεάσει τις τιμές των βασικών εκδόσεων, καθώς διαθέτουν λιτό εξοπλισμό. Έτσι πολλές εισαγωγικές ήδη έχουν καταργήσει από τους τιμοκαταλόγους τους τις απλές εκδόσεις, που κατά βάση δεν διαθέτουν τα συστήματα GSR2. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι πολλές εισαγωγικές θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν μέρος της αύξησης της τιμής, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ενώ κάποιες άλλες θα αυξήσουν αναπόφευκτα τις τιμές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

