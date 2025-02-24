Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό ES90 – προσδιορίζεται από το λογισμικό του και κατασκευάζεται με βάση την τεχνολογική στοίβα Superset της Volvo

Λίγες εβδομάδες απομένουν πλέον για την παρουσίαση του επόμενου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου μας. Το Volvo ES90 είναι τυπικό παράδειγμα του πώς προσεγγίζουμε το αυτοκίνητο που βασίζεται σε λογισμικό και έχει σχεδιαστει για να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς, μέσω τεχνολογίας κεντρικού υπολογιστή, μόνιμης συνδεσιμότητας και δεδομένων. Είναι εξελιγμένο για ασφαλείς και απολαυστικές διαδρομές κάθε μέρα.

Το ES90 είναι το πρώτο μοντέλο Volvo που θα εξοπλίζεται με διπλή διάταξη NVIDIA DRIVE AGX Orin, στοιχείο που το καθιστά το πιο ισχυρό αυτοκίνητο που έχουμε δημιουργήσει ποτέ με όρους υπολογιστικής ισχύος. Αυτό μας επιτρέπει να θέτουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στην ασφάλεια και τη συνολική απόδοση, μέσω δεδομένων, λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το DRIVE AGX Orin είναι η πλατφόρμα της NVIDIA για ευφυή αυτοκίνητα, που συντονίζει διάφορα σημαντικά συστήματα και διαδικασίες μέσα στο αυτοκίνητο, σε εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες. Με υψηλό επίπεδο υπολογιστικής ισχύος, περίπου 508 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (μέγεθος γνωστό και ως TOPS), διαχειρίζεται λειτουργίες όπως τα υπερσύγχρονα, βασισμένα σε AI, συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, οι αισθητήρες του αυτοκινήτου και ο αποδοτικός έλεγχος της μπαταρίας.

Ο βασισμένος στο NVIDIA DRIVE AGX Orin κύριος υπολογιστής παρέχει έως και οκτώ φορές αυξημένη απόδοση AI σε σύγκριση με το DRIVE AGX Xavier, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αυξήσουμε βαθμιαία το μέγεθος του μοντέλου βαθιάς εκμάθησης (deep learning) και του νευρωνικού δικτύου μας από 40 σε 200 εκατομμύρια παραμέτρους. Αυτό θα συμβεί σταδιακά, καθώς συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα και συνεχίζουμε να εξελίσσουμε το μοντέλο, στο πλαίσιο του συνολικού στόχου μας για τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και, ακόμη πιο σημαντικό, των επιπέδων ασφαλείας.

Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά προσδιορίζεται από το λογισμικό του, σχεδιασμένο να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου

Το ES90 χρησιμοποιεί ως βάση την αρχιτεκτονική μας SPA2 και αποτελεί το δεύτερο μοντέλο που βασίζεται στην τεχνολογική στοίβα Volvo Cars Superset, μετά το EX90. Η τεχνολογική στοίβα Superset αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο στοιχείων λογισμικού και hardware, καθώς και συστημάτων που θα υποστηρίζουν όλα τα επερχόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητά μας.

Αποτελεί μία ριζοσπαστική λύση όσον αφορά το πώς μπορούμε να εξελίσσουμε και να χρησιμοποιούμε λογισμικό για να βελτιώνουμε τα επίπεδα ασφάλειας, τεχνολογίας και συνολικής απόδοσης σε όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Με την τεχνολογική στοίβα Superset, μπορούμε να πραγματοποιούμε τέτοιες βελτιώσεις πιο αποτελεσματικά και να τις λανσάρουμε ακόμα πιο γρήγορα, μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων σε όλα τα μοντέλα που βασίζονται στο Superset.

Αυτού του είδους οι βελτιώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν νέες λειτουργίες συνδεσιμότητας, βελτιώσεις στην ασφάλεια και άλλες βελτιώσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν την απόδοση του αυτοκινήτου. Παράδειγμα, η αύξηση της αυτονομίας της μπαταρίας στο αυτοκίνητό σας, σε συγκεκριμένες οδηγικές συνθήκες. Η συνεχής βελτίωση μέσω τακτικών ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων περιλαμβάνεται τώρα ως στάνταρ στο Volvo σας.

Επιπλέον, καθώς η τεχνολογική στοίβα Superset υποστηρίζει όλα τα προσεχή ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα, μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση κάθε αυτοκινήτου στην γκάμα μας ταυτόχρονα, ώστε οι πελάτες του ES90 να επωφελούνται από αναβάθμιση του λογισμικού στο EX90 και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το λογισμικό αντικαθιστά το hardware ως βασική πηγή καινοτομίας και δημιουργίας αξίας για τους πελάτες μας.

«Το Volvo ES90 είναι σήμερα ένα από τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα στην αγορά και σχεδιάστηκε για να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Μηχανολογικής Εξέλιξης και Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Βασισμένο στην υπερσύγχρονη τεχνολογική στοίβα Superset, το ES90 θέτει την ασφάλεια στο προσκήνιο.»



Το Safe Space Technology σχεδιάστηκε για να σας προστατεύει και να σας φροντίζει

Το ES90 συνδυάζει την εξαιρετική κατανόηση του περιβάλλοντος του, μέσω μίας σειράς προηγμένων αισθητήρων, που περιλαμβάνει ένα lidar, πέντε ραντάρ, οχτώ κάμερες και δώδεκα υπερηχητικούς αισθητήρες, καθώς και ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν στο να παραμένετε ασφαλείς, ανιχνεύοντας εμπόδια ακόμα και στο σκοτάδι και ενεργοποιώντας προληπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως η αποφυγή σύγκρουσης.

Αυτό ακριβώς σημαίνει Safe Space Technology – όλα όσα χρησιμοποιούμε σε ένα αυτοκίνητο αποσκοπούν στο να φτιάχνουν έναν ασφαλή χώρο για όλους μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο, και η τεχνολογία μάς βοηθά να το κάνουμε πράξη. Το Safe Space Technology σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων και κινδύνων στο δρόμο, με στόχο να κάνει τις καθημερινές σας διαδρομές ασφαλέστερες και πιο απολαυστικές.

«Καινοτομούμε σε όλα τα πεδία της τεχνολογίας για να διατηρούμε ηγετική θέση στα αυτοκίνητα που προσδιορίζονται από το λογισμικό τους, και διοχετεύουμε όλες τις προσπάθειές μας για εξέλιξη προς μία κατεύθυνση: να κατασκευάζουμε σπουδαία αυτοκίνητα που γίνονται ακόμη καλύτερα με την πάροδο του χρόνου», λέει ο Anders Bell. «Συνδυάζοντας την ισχύ του κεντρικού υπολογιστή και της τεχνολογικής στοίβας Superset, μπορούμε τώρα να φτιάχνουμε πιο ασφαλή αυτοκίνητα, με πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν.»

Για τους πελάτες του ES90, όλα αυτά μεταφράζονται σε ένα premium μοντέλο Volvo που είναι σχεδιασμένο για να σας διατηρεί ασφαλείς και να σας παρέχει ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Σχεδιάζουμε αυτοκίνητα με προτεραιότητα τον άνθρωπο εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Χρησιμοποιούμε πάντα την τεχνολογια με ανώτερο σκοπό, εξοπλίζοντας τα αυτοκίνητά μας με όση χρειάζονται για άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις. Ως τέτοιο αυτοκίνητο, το ES90 σχεδιάστηκε για να σας παρέχει την ηρεμία και την αρμονία που όλοι χρειαζόμαστε στις απαιτητικές ζωές μας.

Μελλοντική εφαρμογή για υπάρχοντες πελάτες

Η διπλή διάταξη NVIDIA DRIVE AGX Orin θα εφαρμοστει επίσης στο EX90, αναβαθμίζοντας την τρέχουσα έκδοσή του που περιλαμβάνει DRIVE AGX Orin και DRIVE AGX Xavier, σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας για διαρκή βελτίωση.

Αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς η προσέγγισή μας στο Superset μάς επιτρέπει να αναβαθμίζουμε το hardware των αυτοκινήτων μας, καθώς γίνονται διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Οι τωρινοί κάτοχοι του EX90 θα λάβουν μία αναβάθμιση για τα αυτοκίνητά τους χωρίς χρέωση.

Η παγκόσμια αποκάλυψη του νέου Volvo ES90 θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2025. Δείτε τη σε ζωντανή μετάδοση στο es90event.volvocars.com

Tο ES90 θα διατίθεται στην ελληνική αγορά κατόπιν παραγγελίας

