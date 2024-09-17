Επιλέξτε και οδηγήστε το επόμενο ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο στο Volvo Electric Days

Το Volvo Electric Days είναι η γιορτή των ηλεκτρικών Volvo, μία ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε φίλο της ηλεκτροκίνησης να γνωρίσει και να οδηγήσει όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα, να μιλήσει από κοντά με τους ειδικούς της εταιρείας μας, να ενημερωθεί και να λύσει κάθε απορία του για την απόκτηση και τη χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού Volvo.

Οργανώνουμε το Volvo Electric Days για να διευκολύνουμε εσάς που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε τώρα τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό Volvo. Αλλά και γιατί είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει τόσο σύντομα στην ηλεκτροκίνηση και επιθυμούμε να παρουσιάσουμε συγκεντρωμένα τα επιτεύγματά μας: την πιο σύγχρονη γκάμα premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αναβαθμίζει τις μετακινήσεις και κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο συναρπαστική, εύκολη και ασφαλή.

Το Volvo Electric Days έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή - σε μία περίοδο που η Volvo προσφέρει κορυφαίες ηλεκτρικές προτάσεις για κάθε επιθυμία και ανάγκη, αλλά και που η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το οποίο ενισχύει με σημαντική επιδότηση την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να κλείσετε από τώρα το test drive σας στον Επίσημο Διανομέα της περιοχής σας και να έρθετε στο Volvo Electric Days για να οδηγήσετε το νέο μικρό SUV ΕX30, το compact SUV EX40 και το εντυπωσιακό crossover μας, το EC40. Όλα συνδυάζουν εκπληκτικές επιδόσεις με εξαιρετική αυτονομία που σας επιτρέπει να βάλετε εύκολα και απροβλημάτιστα την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητά σας.

Ελάτε στο Volvo Electric Days, μόνοι σας ή με την οικογένεια και τους φίλους σας, βιώστε από πρώτο χέρι το ανώτερο επίπεδο των ηλεκτρικών λύσεων που προτείνει η Volvo και επωφεληθείτε από τις μοναδικές μας προσφορές στο ετοιμοπαράδοτο μοντέλο της επιλογής σας. Από τις 19 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου, στους Επίσημους Διανομείς Volvo.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.