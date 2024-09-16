Η Ford Pro φέρνει στο επίκεντρο την παραγωγικότητα στην έκθεση IAA TRANSPORTATION 2024

Η Ford Pro υπογραμμίζει την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και τη δέσμευσή της στην ηλεκτροκίνηση με μια πλήρως ηλεκτροκίνητη γκάμα οχημάτων και συνδεδεμένων υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην έκθεση IAA TRANSPORTATION 2024 στο Ανόβερο της Γερμανίας από τις 17 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η ολοκληρωμένη γκάμα των ηλεκτρικών (BEV) και plug-in υβριδικών (PHEV) οχημάτων της Ford Pro που παρουσιάζεται στην έκθεση περιλαμβάνει το συμπαγές βαν E-Transit Courier, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελίες. Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Ford Pro μπορούν επίσης να δουν επίσης την υψηλής παραγωγικότητας εξηλεκτρισμένη οικογένεια Transit, συμπεριλαμβανομένου του best-seller μοντέλου E-Transit, που τώρα προσφέρει μια έκδοση με αυξημένη αυτονομία, καθώς και το νέο E-Transit Custom και το ολοκαίνουργιο Transit Connect PHEV. Η Ford Pro πραγματοποιεί επίσης το παγκόσμιο δημόσιο ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Ranger PHEV στην έκθεση IAA TRANSPORTATION 2024.

Οι πελάτες της Ford Pro βιώνουν ήδη τα οφέλη της συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και των συνδεδεμένων υπηρεσιών. Τα «power walls» του συστήματος συνδεδεμένου χρόνου λειτουργίας FORDLiive και τα Liive Agents παρουσιάζονται σε ένα λειτουργικό Liive Centre στο περίπτερο της Ford Pro.

Οι νέες αναβαθμίσεις στη σουίτα ολοκληρωμένων λύσεων της Ford Pro περιλαμβάνουν μια νέα λειτουργία ψηφιακού ημερολογίου στο λογισμικό Ford Pro Telematics που βοηθά τους πελάτες να παρακολουθούν τα χιλιόμετρα που διανύουν τα οχήματα τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς με στόχο την ακριβή καταβολή αποζημιώσεων και την υποβολή των σχετικών αναφορών.

«Καθημερινά, η Ford Pro αποδεικνύει στους πελάτες της ότι τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο λειτουργίας και την παραγωγικότητα, να τους υποδείξουν τις κατάλληλες λύσεις ηλεκτροκίνησης για τις επιχειρήσεις τους και να βοηθήσουν να γίνει η μετάβαση όσο το δυνατόν πιο απλά. Σε συνδυασμό με μια σειρά βραβευμένων και δημοφιλών σε επίπεδο πωλήσεων οχημάτων, η Ford Pro θέτει τα θεμέλια για ένα εντελώς νέο επίπεδο παραγωγικότητας», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe.

Η Ford Pro συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πελατών της, με τις συνδρομές στον τομέα του λογισμικού να εμφανίζονται αυξημένες κατά 35% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Μόνο στην Ευρώπη, η Ford Pro έχει περισσότερες από 95.000 συνδρομές λογισμικού επί πληρωμή. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις των επαγγελματικών οχημάτων της έχουν αυξηθεί κατά 10% το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Μία γκάμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων με υψηλή παραγωγικότητα

Η πλήρης ανανέωση των βαν οχημάτων της οικογένειας Transit από την Ford Pro σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μια επιλογή ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης για κάθε μοντέλο. Οι επισκέπτες της έκθεσης IAA TRANSPORTATION 2024 μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της Ford Pro για να δουν την πλήρη γκάμα, αλλά και μοντέλα που κάνουν το ευρωπαϊκό δημόσιο ντεμπούτο τους:

• E-Transit Courier. Μετά το λανσάρισμα του ολοκαίνουργιου συμπαγούς βαν μοντέλου Transit Courier νωρίτερα το 2024, η Ford Pro ανακοινώνει ότι το ηλεκτρικό E-Transit Courier είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία. Με ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 43 kWh, το ηλεκτρικό βαν προσφέρει αυτονομία έως και 300 km, ωφέλιμο φορτίο 700 kg και 25 % περισσότερο χώρο φόρτωσης σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Transit Courier. Η φόρτιση 10-80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC των 100 kW. Η παραγωγή του οχήματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του 2024, ενώ οι παραδόσεις σε πελάτες το 2025.

Ford E-Transit Courier

• E-Transit. Αποτελώντας ήδη το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό βαν στην κατηγορία 2 τόνων στην Ευρώπη, το E-Transit της Ford Pro πρόκειται να υποστηρίξει ακόμη περισσότερους πελάτες με μια νέα έκδοση extended range που χρησιμοποιεί μια μπαταρία με χωρητικότητα 89 kWh. Η αντλία θερμότητας, η οποία ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, η ταχύτερη φόρτιση και η μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 402 km θα εξυπηρετούν καλύτερα τις επιχειρήσεις που διανύουν μεγαλύτερες διαδρομές ή χρειάζονται περισσότερη ισχύ - όπως οι παραδόσεις καταψυγμένων ειδών. Τα βιβλία παραγγελιών για την έκδοση extended range του μοντέλου θα ανοίξουν τον Οκτώβριο, ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2025.

• E-Transit Custom. Με τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματικών οχημάτων να αποτελούν την ζωογόνο δύναμη των επιχειρήσεων με συνολική αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (EV) του δημοφιλέστερου βαν μοντέλου στην κατηγορία 1 τόνου στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε μαζική παραγωγή στο «εργοστάσιο του μέλλοντος» της Ford Otosan. Οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες πραγματοποιούνται τώρα σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Το μοντέλο Transit Custom PHEV βρίσκεται επίσης σε πλήρη παραγωγή, απευθυνόμενο σε πελάτες με δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στη φιλοσοφία του υβριδικού συστήματος κίνησης.

Ford Transit Connect PHEV

• Transit Connect PHEV. Με τις παραδόσεις του ολοκαίνουργιου βαν Transit Connect να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η έκδοση του μοντέλου που τροφοδοτείται από το αποδοτικό plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης της Ford Pro κάνει το ευρωπαϊκό δημόσιο ντεμπούτο του στην έκθεση IAA TRANSPORTATION 2024. Η εξαιρετικά ανταγωνιστική, ηλεκτρική αυτονομία των 118 km υποστηρίζει περαιτέρω το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη νέα έκδοση αμαξώματος FlexCab (επιβατικό ή cargo) και τη φόρτιση DC με ισχύ έως και 40 kW που εξασφαλίζει την αναπλήρωση της μπαταρίας με ηλεκτρική ενέργεια από 5 σε 80% σε περίπου 26 λεπτά. Το plug-in υβριδικό μοντέλο βρίσκεται τώρα στην παραγωγή και τα πρώτα αντίτυπά του θα φτάσουν στους πελάτες αργότερα φέτος το φθινόπωρο.

Εκτός από τα τελευταία μοντέλα της εξηλεκτρισμένης, συνδεδεμένης οικογένειας Transit, η Ford Pro πραγματοποιεί επίσης το παγκόσμιο δημόσιο ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Ranger PHEV στην IAA TRANSPORTATION 2024.

Συνδεδεμένες τεχνολογίες

Η ευρεία γκάμα των ηλεκτροκίνητων βαν οχημάτων της Ford Pro απλουστεύει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ανάλογα με τον τρόπο που είναι κατάλληλος για κάθε πελάτη και σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησής του. Η Ford Pro συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση του κόστους ιδιοκτησίας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, με υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η νέα λειτουργία Logbook στο λογισμικό Ford Pro Telematics. Αυτή η λειτουργία ημερολογίου βοηθά στην καταγραφή των χιλιομέτρων που διανύονται για επαγγελματικούς και προσωπικούς σκοπούς, συμβάλλοντας έτσι στην ευκολότερη τήρηση αρχείων. Πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου, βοηθά στη διασφάλιση της σωστής απόδοσης των δαπανών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη γραφειοκρατία.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης του βαν οχήματος είναι επίσης οδηγός και λογιστής θα επωφεληθούν από το Logbook, απλοποιώντας τη διαχείριση στη βάση υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις με οδηγούς που σταθμεύουν το επαγγελματικό βαν τους στο σπίτι μεταξύ των βαρδιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία για να καταβάλλουν την αποζημίωση που αντιστοιχεί αποκλειστικά στην οδήγηση για επαγγελματικούς σκοπούς. Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν αν ο οδηγός και το βαν ήταν «σε υπηρεσία» ή όχι σε περίπτωση που εκδοθούν ειδοποιήσεις στην καμπίνα ή σε ατύχημα.

Ford Pro Home Charger

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την λειτουργική κατάσταση του οχήματος μέσω του λογισμικού Ford Pro Telematics ή της εφαρμογής FordPass για smartphone ως μέρος του συνδεδεμένου συστήματος χρόνου λειτουργίας FORDLiive. Σε συνδυασμό με το Mobile Servicing και τα Κέντρα FORDLiive, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των οχημάτων. Ένας στόλος οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι ο χρόνος διακοπής λειτουργίας μειώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις από τρεις ημέρες σε μόλις δύο ώρες για τις ίδιες εργασίες. Σε πρόσφατη έκθεση της κορυφαίας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων ALD Automotive | Lease Plan UK διαπιστώθηκε ότι το FORDLiive βοήθησε να εξοικονομήσουν οι πελάτες κατά μέσο όρο περισσότερα από 1.300 ευρώ ανά περιστατικό διακοπής λειτουργίας το 2023.

Άλλες καινοτόμες λύσεις λογισμικού της Ford Pro περιλαμβάνουν το E-Switch Assist, ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που δείχνει γρήγορα στους πελάτες την ετοιμότητα του στόλου τους για χρήση της ηλεκτροκίνησης. Εάν ο πελάτης είναι ήδη συνδεδεμένος στο οικοσύστημα της Ford Pro, το E-Switch Assist μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα οδήγησής του για να παρέχει πιο λεπτομερή αποτελέσματα ανά όχημα, συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών αναγκών φόρτισης. Το Ford Pro Charging προσφέρει μια εξατομικευμένη λύση φόρτισης στο αμαξοστάσιο που μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές να πραγματοποιήσουν σημαντική εξοικονόμηση. Ένας πελάτης ανέφερε ότι το λειτουργικό κόστος των €18-20/100 χλμ. που αντιστοιχούσε στη χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων μειώθηκε στα επίπεδα των μόλις €3/100 χλμ. χρησιμοποιώντας το βαν μοντέλο E-Transit της Ford Pro με φόρτιση στο αμαξοστάσιο.



