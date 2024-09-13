To νέο Ford Explorer ήρθε στην Ελλάδα! Πραγματοποιήστε το δικό σας test drive και αποκτήστε το με μια επίσκεψη στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer βρίσκεται τώρα σε όλα τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford σε όλη την Ελλάδα και σας περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά.

Ενημερωθείτε για τις προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει το νέο EV της Ford, πραγματοποιήστε το δικό σας εξατομικευμένο test drive για να ανακαλύψετε από πρώτο χέρι τις κορυφαίες οδηγικές αρετές του, την άμεση απόκριση του αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης και τα απαράμιλλα επίπεδα άνεσης που προσφέρει, επισκεπτόμενοι τον πλησιέστερο σε εσάς Επίσημο Έμπορο Ford.

Ταυτόχρονα, το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλο το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων θα είναι στο πλευρό σας για να σας βοηθήσει προκειμένου να παραγγέλλετε άμεσα για να αποκτήσετε την έκδοση του νέου Ford Explorer που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Το νέο Ford Explorer έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford, έρχεται για να ορίσει τα πρότυπα στην κατηγορία των EV και να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την υψηλού επιπέδου γερμανική μηχανολογία με την πλούσια αμερικανική παράδοση της εταιρείας, προσφέροντας απαράμιλλη αποδοτικότητα, κορυφαίες επιδόσεις και υψηλά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας, σε συνδυασμό με μια πρωτόγνωρη οδηγική εμπειρία.

Αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας γενιάς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη, το νέο Explorer είναι το πρώτο όχημα που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του Κέντρου Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία, ένα από τα πιο αποδοτικά εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων της Ford παγκοσμίως που αντιπροσωπεύει μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το νέο Ford Explorer προσφέρει κορυφαίες προδιαγραφές οι οποίες του χαρίζουν αυτονομία άνω των 600 χλμ. με μία μόνο φόρτιση, ενώ η αναπλήρωση της μπαταρίας με ηλεκτρική ενέργεια από 10 έως 80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW για την έκδοση AWD.

Το νέο Ford Explorer είναι διαθέσιμο σε μια πλούσια σε εκδόσεις γκάμα με μπαταρία ιόντων λιθίου Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range), κίνηση στους πίσω (RWD) ή στους τέσσερις τροχούς (AWD) και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Style και Premium).

Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να οδηγήσετε το νέο Ford Explorer στο Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford και να επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς έκδοση!

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Explorer εδώ.



Πηγή: skai.gr

