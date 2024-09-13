Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο plug-in υβριδικό Ford Ranger PHEV στη φετινή έκθεση επαγγελματικού αυτοκινήτου IAA TRANSPORTATION

Το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία των pick-up οχημάτων συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα με τον καταξιωμένο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford αποδίδοντας τη μεγαλύτερη ροπή από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της οικογένειας Ranger - και όλα αυτά χωρίς συμβιβασμούς στο ωφέλιμο φορτίο, την ικανότητα ρυμούλκησης και τις εκτός δρόμου ικανότητες.

Εκτός από την παρουσίαση του ολοκαίνουργιου αυτού μοντέλου στο περίπτερό της, η Ford Pro θα φιλοξενεί σημαντικά στελέχη του προγράμματος εξέλιξης του νέου Ranger PHEV, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις:

• Rob Sharples, global chief programme engineer

• Kyle Shearer, European pickup segment chief

• James Cooper, European product manager

Το περίπτερό της Ford Pro στην έκθεση επαγγελματικού αυτοκινήτου IAA TRANSPORTATION θα φιλοξενήσει επίσης την πιο πρόσφατη και εξηλεκτρισμένη σειρά μοντέλων της οικογένειας Transit, καθώς και ένα αναδυόμενο Liive Centre που θα χρησιμοποιεί δεδομένα συνδεδεμένων οχημάτων για την αύξηση του χρόνου λειτουργίας και της παραγωγικότητας των πελατών. Θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα timeslots για συνεντεύξεις κατόπιν αιτήματος με τους:

• Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe

• Jon Buttress, chief programme engineer, E-Transit Courier

• Dr. Christian Weingaertner, managing director, Ford in Germany, Austria, Switzerland

• Ειδικούς από τα τμήματα Software, Ford Pro Charging και FORDLiive της Ford Pro.

Η έκθεση IAA TRANSPORTATION 2024 θα λάβει χώρα στο Ανόβερο της Γερμανίας από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η Ford Pro θα βρίσκεται στο περίπτερο D90, Hall 13. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:20 CET.



