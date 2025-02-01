Η Ford επιστρέφει στο Le Mans, στην κορωνίδα των αγώνων αντοχής σπορ αυτοκινήτων

Η Ford Motor Company επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (FIA WEC) το 2027, στην κορυφαία κατηγορία πρωτοτύπων των αγώνων σπορ αυτοκινήτων, επιδιώκοντας να αναβιώσει τη μαγεία και τις αγωνιστικές επιτυχίες της εταιρείας πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Η Ford Performance πρόκειται να ηγηθεί της προσπάθειας με μια πλήρη εργοστασιακή ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει στο FIA WEC με στόχο να διεκδικήσει και πάλι τη νίκη στον απόλυτο αγώνα αντοχής - τις 24 Ώρες του Le Mans.

Από το 1966 έως το 1969, η Ford απέσπασε τέσσερις διαδοχικές νίκες στον αρχαιότερο αγώνα αντοχής σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο που διεξάγεται στην πόλη του Le Mans στη Γαλλία. Έκτοτε, η Ford έχει επικεντρωθεί σε νίκες σε επιμέρους κατηγορίες, αρχικά το 2016 με το Ford GT στην κλάση GTLM, και πιο πρόσφατα με την Ford Mustang GT3.

Δηλώσεις

Bill Ford, Ford Motor Company Executive Chair: «Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την Ford όσον αφορά τις επιδόσεις και τους αγώνες. Αυτό είναι εμφανές από τις δραστηριότητές μας στους αγώνες τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Όταν συμμετέχουμε σε αγώνες, τρέχουμε για να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει πίστα ή αγώνας που να έχει μεγαλύτερη σημασία για την ιστορία μας από το Le Mans. Εκεί, τη δεκαετία του 1960, αντιμετωπίσαμε τη Ferrari και καταφέραμε να κερδίσουμε. Επιστρέψαμε 50 χρόνια αργότερα και καταπλήξαμε τον κόσμο, νικώντας ξανά τη Ferrari. Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφουμε στο Le Mans και που θα αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο των αγώνων αντοχής».

Frédéric Lequien, CEO του FIA World Endurance Championship (FIA WEC): «Η Ford έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός των πιστών εδώ και δεκαετίες και είμαστε ευτυχείς που η εταιρεία επέλεξε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA ως την τελευταία για την ίδια πρόκληση. Η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα κορυφαίων μαρκών στην κορωνίδα της σειράς το 2027 αποτελεί μια σαφή δήλωση της εξαιρετικής δυναμικής και ανάπτυξης του πρωταθλήματος.»

Pierre Fillon, Πρόεδρος του Automobile Club de l'Ouest (ACO): «Είναι θαυμάσια νέα που καλωσορίζουμε πίσω την Ford στο κορυφαίο επίπεδο του αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans, μετά από σχεδόν 60 χρόνια. Πρόκειται για μια μάρκα που ανέκαθεν είχε στενή σχέση με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο αγώνα και η ιστορία αποδεικνύει ότι η Ford δεν αγωνίζεται για να τερματίσει δεύτερη. Η αναβίωση της θρυλικής αντιπαλότητας της μάρκας με τη Ferrari είναι πραγματικά μια συναρπαστική προοπτική».

Richard Mille, Πρόεδρος της FIA Endurance Commission: «Η Ford και οι αγώνες αντοχής πάνε μαζί, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι μια μάρκα με μακρά και περήφανη κληρονομιά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και με πάθος για τον ανταγωνισμό που εμφύσησε ο ίδιος ο Henry Ford. Η επιστροφή της εταιρείας στο ανώτερο επίπεδο του θεσμού αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της επιτυχίας και της απήχησης των ισχυόντων κανονισμών των Hypercars. Η χρυσή εποχή των αγώνων αντοχής έχει ξεκινήσει!».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή της Ford στο Le Mans θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

