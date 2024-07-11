Τρία χρόνια ΔΕΗ blue: Συνεχής ανάπτυξη των «πράσινων» μετακινήσεων

Τρία χρόνια λειτουργίας και συνεχούς ανάπτυξης συμπλήρωσε η ΔΕΗ blue, έχοντας δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην Ελλάδα που πλέον έχει παρουσία και στη Ρουμανία μετά την εξαγορά από τη ΔΕΗ των δραστηριοτήτων της Enel στη χώρα.

Με τα σημεία φόρτισης να έχουν πλέον ξεπεράσει τα 2.700 σε Ελλάδα και Ρουμανία, η ΔΕΗ blue επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου δημόσιων φορτιστών και ταχυφορτιστών, ενώ παράλληλα εξελίσσει τις υπηρεσίες της δημιουργώντας έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων για τους οδηγούς της ηλεκτροκίνησης. Οι φορτίσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ blue γίνονται με ρεύμα που προέρχεται 100% από πράσινη ενέργεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τα τρία χρόνια ΔΕΗ blue, οι οδηγοί που επέλεξαν τη ΔΕΗ blue για να φορτίσουν συνέβαλαν στην εξοικονόμηση 2,7 μεγατόνων CO 2.

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών

Η ΔΕΗ προσθέτει συνεχώς νέους φορτιστές ΔΕΗ blue με στόχο να καλύψει ακόμη περισσότερες περιοχές με ολοένα και μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτισης. Το δίκτυο δημόσιων φορτιστών ΔΕΗ blue είναι το μεγαλύτερο και πιο γρήγορο δίκτυο φόρτισης, με περισσότερα από 280 σημεία ταχυφόρτισης ισχύος έως 300 kW για τους οδηγούς στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρίες των οχημάτων τους μέσα σε λίγα λεπτά και να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς καθυστερήσεις.

Το ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο φορτιστών ΔΕΗ blue περιλαμβάνει επίσης 23 ΔΕΗ blue Hubs που έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου για να κάνουν το ταξίδι των οδηγών όσο πιο ξέγνοιαστο και ευχάριστο γίνεται. Αρκετοί από τους ταχυφορτιστές των ΔΕΗ blue Hubs πληρούν προδιαγραφές για ΑμεΑ όπως ειδική οθόνη και ειδική σήμανση για φόρτιση κατά

προτεραιότητα.

Ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης σε σπίτι και εργασία

Η ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης για τις ανάγκες των πελατών της σε σπίτι και εργασία, μέσα από μία γκάμα κατάλληλων φορτιστών, οι οποίοι είναι ταχύτεροι, πιο «έξυπνοι» και ασφαλέστεροι από μία τυπική πρίζα. Οι επιτοίχιοι φορτιστές, με ισχύ από 7,4kW έως 22kW, συνδέονται μέσω WiFi και Bluetooth με την εφαρμογή PPC blue και επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν τις φορτίσεις τους, ενώ ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι επωφελούνται επίσης από την προσφορά της ΔΕΗ blue για εγγυημένες υπηρεσίες εγκατάστασης.

Ψηφιακή εμπειρία φόρτισης στην αναβαθμισμένη εφαρμογή PPC blue

Στοχεύοντας σε μία ολιστική εμπειρία για τους περισσότερους από 40.000 χρήστες της εφαρμογής PPC blue και αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα η ΔΕΗ blue ανανεώνει και αναβαθμίζει συνεχώς τη mobile εφαρμογή της, κάνοντας την φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ακόμη πιο εύκολη στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η ανανεωμένη εφαρμογή «PPC blue» επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί και είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android.

Στην εφαρμογή «PPC blue» οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν πλέον να ελέγχουν τις φορτίσεις τους, αξιοποιώντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την φόρτιση του οχήματος τους, πριν ή μετά την φόρτιση, καθώς και την ένδειξη της τρέχουσας ταχύτητας φόρτισης σε kWh.

Επιπλέον, η εφαρμογή PPC blue διαθέτει νέα ενότητα μέσα από την οποία, όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά προνομίων, όπως

προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης (Recharge/Reward), καθώς και δωρεάν χρηστικές υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίζουν το επόμενο τους ταξίδι μέσα από την υπηρεσία PPC blueTrips που πλέον διαθέτει και προτεινόμενους προορισμούς ταξιδιών βάσει του μεγαλύτερου δικτύου δημοσίων φορτιστών ΔΕΗ blue στην Ελλάδα και του δικτύου PPC blue στη Ρουμανία.

Πηγή: skai.gr

